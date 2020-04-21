Без опоры на ЦБ курс доллара давно бы улетел выше 80 рублей

Российский рубль к вечеру торгового дня в понедельник, 20 апреля 2020 года усилил падение против основных валют на фоне обвала рынка нефти. Так, курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля, евро — на 1,62 рубля, до 81,99 рубля. Перед самым закрытием торгов евро поднимался до 82,03 рубля — максимума с 15 апреля, отмечает агентство «Прайм».

Рынок нефти вечером падал на 7,7%, до 25,92 доллара за баррель сорта Brent (июньский фьючерс). При этом стоимость контракта на поставку нефти WTI достигала минус 40,32 доллара за баррель. Контракты, исполняемые через месяц, торговались возле отметки 21 доллара.

Во вторник российский рынок так же открылся падением. Доллар при открытии торгов вырос на 35 коп., до 75,9 рубля, а вскоре превысил и 76 руб. Июньский фьючерс на нефть Brent упал на 3,8%, до 24,64 за баррель, а июньские фьючерсы на нефть WTI прибавили 0,75%, до 21,18 доллара.

Можно считать, комментирует происходящее старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, что рубль проигнорировал волатильность в нефти: ввиду последних сырьевых колебаний отклонения курса рубля в парах с иностранными валютами выглядят действительно незначительными. Доллар накануне поднялся к 74,58 руб., прибавив менее 1%, в то время как нефть Brent падала в область 25 долларов, хотя WTI впервые в истории демонстрировала отрицательные значения.

Отсутствие выраженной амплитуды колебаний в рубле означает, что и ЦБ и Минфин внимательно следят за происходящим и держат курсы интервенциями, полагает Анна Бодрова. По ее прогнозам, краткосрочно, доллар может оставаться в пределах 74-76 руб., но без опоры на ЦБ курс давно бы улетел выше 80 рублей.

Обвал рубля напрямую связан с обвалом нефтяных котировок, признает , финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский. Вчера нефть марки Brent достигала минимума 25,37 доллара за баррель. Сегодня этот минимум обновлен, котировки находятся в районе 23,5 доллара за баррель. В свою очередь, такие низкие цены обусловлены слабым спросом на «черное золото» из-за пандемии коронавируса, а также сокращающимся количеством свободного места в нефтехранилищах.

Развитие этого сценария очень ярко продемонстрировала ситуация с майскими поставочными фьючерсными контрактами на нефть марки WTI, торгующимся на бирже NYMEX. Котировки в моменте достигали отрицательного значения 40,32 доллара за баррель, торги завершились недалеко от этих уровней. Как раз эта ситуация говорит о том, что сейчас нефть проще скинуть, чем нести издержки на ее хранение, транспортировку и другие расходы.

Статья «добыча полезных ископаемых» в ВВП России составляет около 13%, соответственно добыча нефти меньше 13%, напоминает аналитик. Показатель довольно небольшой, однако он не учитывает те отрасли российской экономики, которые не связаны непосредственно с самой добычей нефти и газа, но напрямую зависят от них. Аналогичная ситуация с бюджетом России, который формируется более чем на 30% из нефтегазовых доходов.

Очевидно, что низкая стоимость нефти в значительной степени влияет на устойчивость бюджета и экономики в целом. Плюс в условиях мирового кризиса на фоне пандемии коронавируса другие доходные статьи резко сократятся, а соответственно зависимость экономики от нефти усилятся.

Сейчас нефть марки Urals торгуется в районе 21 доллара за баррель. При этом бюджет сформирован из расчета 40 долларов за баррель. Понятно, считает Иван Капустянский, что если нефть будет находится ниже этих уровней продолжительное время, то бюджет начнет испытывать проблемы. Придется резать расходы или включать печатный станок, а скорее всего и то и другое. Соответственно начнется рост инфляции со всеми вытекающими. Безусловно, это тут же отразится на рубле.

Текущее ослабление рубля обусловлено как раз повышением рисков неблагоприятного сценария несмотря на то, что у России есть накопления в ФНБ, указывает аналитик. Однако при продлении «самоизоляции экономики» продолжительное время, он быстро испарится. И усиление связи рубля от нефти подтверждает также регрессионный анализ, построенный по ценам закрытия дня по нефти Brent и валютной паре доллар/рубль, за 2020 год. Коэффициент детерминации составил 0,95467. (R^2. Рассматривается как универсальная мера зависимости одной случайной величины от другой или множества других. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем сильнее зависимость). К сравнению, в 2018 году R^2 = 0,02099, а в 2019 R^2 = 0,06750.

Если говорить о перспективах рубля, то в случае дальнейшего падения нефтяных котировок пара доллар/рубль продолжит рост, уверен Иван Капустянский. Уровни, которых может достигнуть валютная пара будут зависеть в том чисел от того будет ли ЦБ РФ продавать валюту для поддержания курса. В рамках технического анализа доллар/рубль целится в район ближайшего локального максимума 80,40.