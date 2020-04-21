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Создан микрочип для выявления переболевших COVID-19

Москва, 21.04.2020

Учеными разработан микрочип, который поможет обнаружить в крови антитела к различным коронавирусам, включая COVID-19, сообщает ресурс научных материалов bioRxiv.

В статье уточняется, что в современной диагностике COVID-19 вирус SARS-CoV-2 выявляется при помощи ПЦР-анализа биоматериала, взятого из носа или горла пациентов, но многие болеют новым коронавирусом без всяких клинических проявлений, поэтому невозможно на основе статистики тестов определить истинный масштаб распространения инфекции, а чувствительность подобных тестов всего 60–80%, говорится в материале. Ученые уточняют, что погрешность возникает из-за неправильного забора пробы, а также разного количества вирусов у пациента.

Созданный учеными из США и Швейцарии микрочип, содержащий 67 антигенов SARS-CoV-2 и других известных коронавирусов, включая SARS-CoV и MERS-CoV. Он позволит по анализу крови определить не только тех, кто переболел, но и инфицированных новым коронавирусом. Микрочип включает в себя все основные белки коронавируса, при помощи которых бактерия вирус прикрепляется к здоровым клеткам, говорится в материале.

Также сообщается, что новое изобретение уже доказало свою максимальную эффективность в деле обнаружения нового коронавируса. Новый микрочип, по мнению ученых, может быть полезен не только для оперативной диагностики, но и для эпидемиологических исследований.

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