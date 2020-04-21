Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Ради сохранения рабочих мест для граждан США президент страны Дональд Трамп намерен подписать указ о приостановке иммиграции, передает РИА «Новости».

«Учитывая атаку со стороны невидимого врага, а также необходимость защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о приостановке иммиграции в США!» - написал Трамп на своей странице в соцсети твиттер.

Ранее неоднократные высказывания Трампа, а также представителей его администрации об «иностранном происхождении» коронавируса неоднократно подвергались критике из-за то, что подобная риторика поднимает градус антииммигрантских настроений в стране.

После своего избрания на пост президента США Трамп пообещал провести иммиграционную реформу, напоминает агентство. Он также начал возводить стену на границе с Мексикой, объяснив это угрозой терроризма. Также американский глава неоднократно заявлял, что необходимо изменить саму систему иммиграции в страну, начав рассматривать полезность нового иммигранта для общества, а также уровень его образования и работоспособность. Однако новые инициативы не поддержал конгресс, некоторых штатах также слышалось недовольство намерением Трампа ограничить иммиграцию.

Ранее в США заявляли, что первый пациент с коронавирусной инфекцией вовсе не был работником рынка, как пытаются представить китайские власти, а работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на собственные высокопоставленные источники.

Напомним, в конце декабря в китайском мегаполисе Ухань произошла вспышка неизвестной коронавирусной инфекции. По официальной версии КНР инфекция пришла с местного рыбного рынка и первой заболевшей стала женщина, продающая рыбу. Позже заболевание получило официальное название COVID-19, а ВОЗ признала вспышку чрезвычайным событием международного масштаба. 11 марта организация объявила о переходе эпидемии коронавируса в пандемию.