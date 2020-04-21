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Трамп намерен заполнить дешевой нефтью стратегические хранилища США

Москва, 21.04.2020

Из-за  небывало низких цен на нефть президент США Дональд Трамп намерен купить дополнительные объемы сырья, заполнив полностью все стратегические нефтехранилища страны, сообщил американский лидер в ходе  брифинга в Белом доме.

«Цены на нефть рекордно низкие. Для многих людей это очень интересно. И мы заполним наши национальные стратегические хранилища», - сказал в частности Трамп. Он уточнил, что США намерены «закачать в хранилища 75 млн баррелей», что позволить «полностью заполнить» нефтехранилища страны, передает РБК.

Помимо этого, Трамп сообщил, что намерен рассмотреть вопрос о приостановке закупки нефти  у Саудовской Аравии, импорт из которой составлял 401 тыс. барр. сутки, месяцем ранее — 453 барр./сутки.

Ранее сообщалось, что 20 апреля к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже цена фьючерсов с  поставкой в мае на нефть  WTI рухнула почти на 300%, составив  минус $37,63 за баррель. Стоимость сырья достигла отрицательного уровня впервые в истории, отмечают участники торгов. Как сообщил Dow Jones, падение 20 апреля цены WTI стало рекордным с 1983 года, когда в мире стали отслеживать подобную статистику.

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