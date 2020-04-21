Цена на нефть впервые в истории ушла в минус

Цена на нефть продолжает устанавливать антирекорды, и к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже цена фьючерсов с поставкой в мае на нефть WTI рухнула почти на 300%, составив минус $37,63 за баррель, сообщает «Интерфакс». Стоимость сырья достигла отрицательного уровня впервые в истории, отмечают участники торгов.

Как сообщает Dow Jones, падение 20 апреля цены WTI стало рекордным с 1983 года, когда в мире стали отслеживать подобную статистику.

На состояние нефтяного рынка продолжает оказывать влияние резкое падение спроса в условиях пандемии коронавируса: рынок сегодня наводнен нефтью, а резервуаров для ее хранения недостаточно. В этой связи производителям нефти приходится платить покупателям, чтобы те просто забрали нефть.

Уточняется, что сегодня 21 апреля истекает срок действия майского контракта на WTI, июньский контракт на данное сырье упал уже до $20,03 за баррель, потеряв $4,6 (18,3%). Июньский фьючерс на нефть Brent также подешевел, на лондонской бирже ICE Futures сырье потеряло $2,27 (8,08%), достигнув отметки $25,81 за баррель.

К огромной разнице в цене между майскими и июньскими контрактами приводят сомнения трейдеров, в том, что они смогут найти свободные мощности в мае из-за быстрого заполнения резервных хранилищ, в том числе в Кушинге.

Напомним накануне специалисты были уверены, что цена на нефть еще не достигла дна, поскольку растут запасы сырья в американском нефтехранилище в Кушинге, штата Оклахома, являющимся базой для поставок по фьючерсным контрактам сырой нефти WTI.