Цена нефти марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые за 18 лет

Во вторник, 21 апреля, стоимость нефти марки Brent на торгах Лондонской биржи рухнула ниже 18,5 долл. за баррель. Котировки «чёрного золота» в Европе пошли вниз вслед за вчерашним падением фьючерсов на американский сорт WTI.

При этом, ещё утром июньские контракты Brent торговались по 22-23 долл. за бочку. В середине дня баррель нефти этого сорта стоил уже 18,73, ещё чуть позже – 18,49 долл. Так низко цены на Brent не падали с 7 февраля 2002 года.



Сейчас Brent торгуется по 19,81 долл. за один баррель. Параллельно с падением мировых цен на нефть снижается и курс рубля к основным резервным мировым валютам. Согласно данным на 17:00 мск, курс доллара составляет 77,05 руб., курс евро постепенно приближается к 84 руб. – сейчас единая валюта ЕС торгуется уже по 83,70 руб. Кроме того, падают индексы Мосбиржи и РТС.

Напомним, накануне впервые в истории стоимость баррель нефти марки WTI опускалась ниже нуля. Это значит, что торговцы «чёрным золота» готовы были доплатить покупателям за то, чтобы те забрали у них сейчас никому не нужную из-за обвала спроса и перенасыщения рынков нефть.

Масштабы обвала цен беспрецедентны. Нефть марки WTI, в основном добываемая в США, подешевела на 55,9 долл., то есть на 306%! Цена барреля опускалась в понедельник до минус 37,63 доллара. Это рекордное падение, по данным Dow Jones, с 1983 года, начала фиксирования данных стоимости нефти марки WTI.