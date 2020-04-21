В обвале цен на бензин виноваты коронавирус и государство

Резкое падение спроса из-за самоизоляции населения и снижение деловой активности привело к обвалу оптовых цен на бензин. По данным независимого агентства «Аналитика товарных рынков», за прошлую неделю стоимость тонны АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 11% до 35,77 тыс. руб.

При этом издержки компаний на его производство составляют 38,07 тыс. руб. за тонну, сообщил генеральный директор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов РБК. То есть, с каждой тонны топлива его производители получают убыток в 2,3 тыс. руб.

По данным Московской топливной ассоциации, на розничном рынке бензин не дешевеет, но цены на топливо в столичном регионе и не растут уже пять недель подряд.

Нынешняя ситуация уникальна. В прошлые годы на весенний сезон приходился всплеск спроса, и правительству, при активных продажах нефти и бензина за рубеж, приходилось принимать специальные меры для стабилизации внутреннего рынка.

После введения карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в апреле автомобильный трафик в крупных городах упал на 70-80% по сравнению с предыдущим месяцем, соответственно, сократилась и выручка АЗС и НПЗ, отмечает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Но вероятнее всего, по его словам, в мае оптовые цены на бензин и дизель немного подрастут, и производители уже не будут продавать топливо себе в убыток. В первую очередь, из-за того, что часть предприятий встает на плановый ремонт, другие планируют дополнительные остановки работы в связи с эпидемией. Поэтому ситуация с перепроизводством будет немного сглажена в следующем месяце.

То, что в условиях идеального шторма на рынке нефти (развал сделки ОПЕК+, ценовая война, падение спроса вследствие жестких карантинных мер для купирования пандемии коронавируса) страдает и внутренний рынок нефтепродуктов – естественно, считает главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова. Но просадка внутреннего потребления из-за локдауна городов – не единственная причина. Производители терпят убытки еще и из-за несовершеннства системы налогообложения.

«Новый демпфирующий механизм в очередной раз оказался не настроен для текущей ситуации на рынке нефти. В расчете демпфера установлена слишком высокая условная цена, сейчас она в 1,5 раза выше оптовой на бензин. Это несовершенство приводит к тому, что нефтяные компании вынуждены платить государству, фактически работая в убыток», – говорит Крылова.

Сырьевая отрасль в России является стратегической: налоговые поступления от ее продажи составляют важную часть государственного бюджета, подчеркивает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В стоимости бензина на всевозможные налоги приходится около 70%. Именно с этим, по его словам, и связана наша особенность: если в США за время «ценовой войны» Саудовской Аравии топливо подешевело более чем на 17% и в целом сравнялось по цене с российскими, то в Москве стоимость, например, АИ-95 вообще никак не изменилась, а в среднем по России – снизилась не более чем на 1,3%, даже несмотря на карантинные меры и падение спроса по стране более чем на 20%.

Из-за серьезного государственного влияния, отмечает Геннадий Николаев, многие игроки получают относительно небольшую прибыль, особенно, если речь идет о независимых компаниях, которые закупают топливо по более невыгодным ценам, нежели крупные, вертикально-интегрированные организации. Данный факт серьезно ограничивает возможности по снижению отпускных цен. Так что рассчитывать на падение розничных цен, по его мнению, потребителям не стоит, ведь для этого необходимо полностью менять модель налогообложения отрасли или корректировать демпфирующий механизм.

«Этого явно не стоит ожидать не только в кризисное время, но и вообще, так как наша страна последние лет 10 из кризисов не вылезает», – прогнозирует эксперт.

Конечно, когда создавался демпфирующий механизм никто даже представить себе не мог текущей ситуации: рыночные цены на европейский эталон – Brent рухнули до 20-летних минимумов, а американскую WTI с поставкой в мае уже предлагают по отрицательным ценам.

Российская нефтепереработка из-за сочетания низких цен на нефть, падения спроса и демпфирующего механизма – на грани рентабельности. Все это делает производство невыгодным в перспективе и может привести к ряду банкротств среди производителей, указывает Дмитрий Гелемурзин. Учитывая, что последствия эпидемии в первую очередь заставят людей экономить на всем, возврат к прежним параметрам спроса вряд ли возможен. Компенсировать потери НПЗ и АЗС смогут за счет роста цен, которому пока препятствует демпфер. Но рано или поздно эту систему придется пересматривать, а цены на топливо внутри страны отпускать.

Государство не оставит нефтяников и нефтепереработчиков без поддержки, убежден Николаев. Им уже подставили плечо, запретив ввоз дешевого бензина из Европы для защиты отечественных НПЗ. Если же проблемы возникнут у самих нефтедобывающих компаний, то они, по мнению эксперта, могут рассчитывать на антикризисную поддержку, например, частичную компенсацию демпфера.

Продлиться текущая ситуация может достаточно долго: необходимо дождаться снятия карантина в стране и во всех остальных странах, а также восстановления экономической активности. Худшим месяцем должен оказаться апрель, по итогам которого глобальный спрос способен сократиться на 29 млн баррелей в сутки, после чего рынок начнет постепенно приходить в себя, рассчитывает Геннадий Николаев.

Однако опыт Китая показывает: автомобильный трафик даже после полного восстановления экономки растет очень медленно. Люди, вернувшись к работе, по-прежнему в выходные дни предпочитают оставаться дома. Это означает, что для российских НПЗ период низких оптовых цен также затянется надолго. Но к снижению розничных цен на АЗС это не приведет, уверены эксперты: продавцы также будут компенсировать падение спроса за счет сокращения оптовой цены.