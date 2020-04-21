На рынке уже задумались про нефть по 100 долларов

20 апреля войдет в историю, как черный день для рынка нефти. Цены на американскую нефть не просто рухнули, они опускались в моменте до минус 50 долларов за баррель. Стоимость Urals также ушла в минус.

В чем причина паники?

Отрицательная стоимость «черного золота» уже стала реальностью в конце марта, тогда продавцы физического топлива просто не могли найти покупателей, но фьючерсы до настоящего времени пару-тройку десятков долларов, но все же стоили. Что же случилось накануне вечером?

Всему виной истечение контрактов, на биржевом языке этот день называют экспирацией.

То, случилось накануне, безусловная аномалия, такое происходит, когда фьючерсы, у которых заканчивается срок обращения, не находят покупателей. Дело в том, что контракт на WTI имеют обязательство поставки физической нефти в Кушинг, штат Оклахома.

Обычно спекулянты, которые не работают на физическом рынке, просто избавляются от истекающих фьючерсов и перекладываются в следующие, и история на этом заканчивается. И таких, как правило, большинство. Но сейчас они оказались в западне. Продать контракт было некому, при этом многие из них понятия не имеют, как осуществлять поставку или у них просто нет забронированного места в хранилище – оно переполнено, и в реальности нет никакой цены, которую можно заплатить за хранение нефти.

Сочетание этих факторов, а также снижение ликвидности и спровоцировали обвал, в результате которого цены просто потеряли точку опоры.

Что будет дальше?

Но эта паника вовсе не отражает ситуацию на рынке фьючерсов в целом. Июньский контракт стоит более 20 долларов, а июльский еще дороже.

И пока участники торгов закладываются на восстановление спроса. Кроме того, относительно высокие цены на дальние контракты отражают еще и ожидания большего сокращения добычи. В первую очередь падение активности начнется именно в Штатах. Во-первых, есть огромное количество мелких компаний, который просто не могут существовать при текущей ценовой конъюнктуре. По оценкам экспертов, при цене барреля примерно в 10 долларов, с рынка уйдет более тысячи участников. Во-вторых, новую нефть просто негде хранить.

Правда, президент США Дональд Трамп очередной раз подтвердил намерение властей предоставить хранилище стратегического резерва страны: «В связи с рекордно низкой ценой на нефть, которую вы наблюдаете, на уровнях, представляющих интерес для многих, мы заполним наши хранилища стратегического резерва. Мы собираемся закачать туда 75 миллионов баррелей. Думаю, это лучший вариант», — сказал Трамп.

Однако ёмкости этого хранилища также не безграничны, и эта мера может не спасти производителей, учитывая, что до сих пор Штаты добывали более 12 миллионов баррелей в день. Так что стремительного сокращения добычи не избежать.

Кроме того, сделка ОПЕК+, похоже, начнет реализовываться раньше времени. Как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК готовы начать сокращение, не дожидаясь мая, как было запланировано изначально.

Отрицательные цены подталкивают производителей к более активным действиям – времени на раскачку больше нет.

Но здесь нужно отметить еще один немаловажный момент. Если к середине мая ситуация на физическом рынке не изменится, то есть не появится спрос и не снизится предложение, июньские контракты может ждать та же участь, что и майские.

Хорошие перспективы

В более долгосрочной перспективе, некоторые участники не исключают в перспективе и роста цен на нефть до 100 долларов.

Как пишет Bloomberg, хедж-фонд Energy Opportunity, который ранее играл на понижение акций сланцевых компаний и стоимости нефти, полагает, что сейчас создаются предпосылки для восходящего тренда.

«То, что происходит сейчас, является в высшей степени бычьим фактором для нефти в более долгой перспективе. Когда пандемия пройдет, мы думаем, что спрос на нефть вернется в норму очень быстро. И в следующем году мы можем даже увидеть беспрецедентное сокращение запасов и стремительное исчерпание свободных мощностей», — рассказали в фонде агентству Bloomberg.

Учитывая, что добыча в США полностью уже не восстановится, так как происходит беспрецедентное снижение капитальных затрат, а также истощение старых месторождений, возможностей быстро нарастить добычу почти нет. Это может привести к резкому сокращению мировых запасов и даже дефициту предложения, но в перспективе двух-трех лет.