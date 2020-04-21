Цены растут? ЦБ и население расходятся в оценке темпов инфляции

«ИнФОМ» провел для Банка России в апреле 2020 года исследование, которое показало заметный рост оценок наблюдаемой инфляции и инфляционных ожиданий россиян. Согласно документу, на начало года инфляция чаще всего оценивалась как умеренная (43% респондентов), то сейчас 43% считают, что сегодня уровень инфляции «значительно выше», а 32% – что он «немного выше».

При этом в перспективе месяца 43% опрошенных прогнозируют значительное увеличение инфляции, а вдвое меньше – 23%, лишь незначительное. В случае с годовыми ожиданиями эти цифры составляют 37% и 16% соответственно, а 32% респондентов затрудняются строить прогнозы на такой срок.

Повышение оценок инфляции и рост инфляционных ожиданий россиянами связаны с фактическим ростом цен на некоторые категории товаров на фоне ситуации с ограничительными мерами. Также они обусловлены ажиотажным спросом, заставившим россиян в принципе обратить внимание на цены, отмечается в материалах ЦБ.

Рост цен отметили 72% участников опроса: 36% - на «некоторые» товары, 31% - «на большинство». В ответах на вопрос, на какие конкретно товары и услуги выросли цены, 36% называли как раз товары повышенного спроса (бакалею), а 27% опрошенных отметили подорожание овощей и фруктов. Это, как отмечается в опросе, довольно высокие значения. Напряженность в отношении наблюдаемого роста цен отражает и тот факт, что при ответе на другой вопрос 30% респондентов называли повышение цен причиной увеличения семейных расходов.

Вне зависимости от того, растут ли реальные доходы населения, цены в магазинах продолжат повышаться не только на продукты питания и медикаменты, необходимые в кризис, но и на остальные товары (гаджеты, одежду, обувь), уверен первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. По его словам, происходит это из-за колебаний курсов валют на фоне падения нефтяных котировок. Нефть раньше поддерживала рубль, а сейчас нефтяники торгуют в убыток.

Особенно сильно подорожает те товары, что закупаются за доллары, уверен эксперт. В свою очередь, покупатели смотрят на то, как растут цены в магазинах и дают прогнозы по уровню инфляции, исходя из текущей ситуации. ЦБ же даёт оценку информации, оперируя данными Росстата, поэтому прогнозы разнятся.

Важно понимать, обращает внимание аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, что опрос населения по инфляционным ожиданиям не может быть реальным отображением ситуации в стране с инфляцией. В этом случае скорее рассматривается внутренняя оценка потребителей на ситуацию с ценообразованием, чем действительное положение дел. Сама по себе инфляция из-за временного введения режима самоизоляции не может дать значительный задел вперед на то, чтобы увеличить цены до конца года.

Для того чтобы скорректировать такой возможный эффект, полагает аналитик, у ЦБ есть множество рычагов и один из них – это возможное понижение ключевой ставки 24 апреля. По подсчетам ЦБ, в первой и начале второй декады апреля потребительские цены выросли всего на 0,2%, что даже ниже темпов роста в предыдущие три недели. Годовая инфляция при этом выросла до 2,9%, но она не превышает установленную ЦБ планку в 4%.

В этом случае, говорит Алексей Антонов, по оценке самого ЦБ, «краткосрочный проинфляционный импульс», в связи с ослаблением рубля к иностранным валютам и всплеском потребительского спроса в середине прошлого месяца будет постепенно сходить на нет. Соответственно, критического роста фиксируемой инфляции в действительности ожидать нет предпосылок, в то время как оценка самих граждан будет всегда преувеличенной за счет эмоционального восприятия происходящих событий в стране и мире.

С другой стороны, добавляет эксперт, риск ускорения инфляции все же сохраняется, но он может вспыхнуть с новой силой во второй половине года, когда экономика, возможно, будет восстанавливаться от кризиса, и в этом случае ЦБ будет необходимо прибегать к ужесточению денежно-кредитной политики.