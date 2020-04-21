В Чечне замечены федеральные войска

В Чечне местные жители заметили на границе с республикой в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское скопление федеральных войск передает, Лента.ру. Уточняется, что в регионе отмечено скопление военных машин, в частности «Уралов», и палаточные городки.

Как сообщают источники «Новой газеты», в силовых структурах района даже не знали о появлении в Чечне федеральных военных, неуверенно предположив, что «это учения». Однако, издание напоминает, что обычно учения не проходят незамеченными для местных военных, поскольку оформляются межведомственным приказом, поэтому местные подразделения знают о датах, дислокации и задачах. Также известно, что общероссийские учения обычно проходят на полигонах Надтеречного района.

Напомним, в Чечне действует режим самоизоляции согласно распоряжению главы республики Рамзана Кадырова. Выходить на улицу разрешено только по спецпропускам, также имеют право выходить на работу медики, дорожные работники и сотрудники коммунальных и экстренных служб.

По данным на 21 апреля в Чеченской Республике выявлено 303 заболевших коронавирусной инфекцией, из которых 19 уже выписаны домой. Общее число инфицированных в России превысило 52 тысячи человек, более 36 тысяч из которых находятся в Москве.