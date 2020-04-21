В Израиле появилось правительство. И два премьер-министра

Правительство национальной симметрии

В резиденции премьер-министра Израиля произошло, наконец, историческое событие. Лидер блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху подписали соглашение о формировании правительства. Его характеризуют как правительство национального единства.

Левые и правые все-таки договорились завершить затяжной политический кризис, опасный, в условиях пандемии. Правда, цена компромисса может оказаться очень высокой.

Соглашение создает очень необычную для Израиля конструкцию власти. В стране появляются в буквальном смысле слова два премьер-министра. Ближайшие полтора года на этом посту останется Нетаньяху. Все это время Ганц будет носить странный «титул» будущего премьер-министра.

Какую он будет занимать должность – не очень понятно. Возможно, спикера кнессета (парламента страны), как сейчас, возможно – министра обороны. Осенью 2021 года Ганц сменит Нетаньяху на посту главы правительства и пробудет им тоже полтора года. А дальше – новые парламентские выборы.

Среди всех израильских политиков больше всех от такого раздела власти выигрывает, конечно, Нетаньяху. Ему, памятуя о его предках — выходцах из Белоруссии, в пору поминать восточноевропейскую поговорку: не было бы счастья, да несчастье помогло. С прошлого года Израиль находится в состоянии политического кризиса. Его причина заключается в том, что избиратели почти в равной пропорции разделены на левых и правых.

Первые категорически выступают за то, чтобы Нетаньяху ушел с поста премьер-министра. Против него выдвинуты обвинения в коррупции, он – фигурант трех уголовных дел, от которых его спасает только то, что он является главой правительства. Правые тоже не особо любят Нетаньяху, признают, что он слишком засиделся в кресле премьер-министра.

Но левых они любят еще меньше, поэтому сдавать им своего лидера не спешат. В результате, хотя Израиль постепенно правеет, уверенной победы «Ликуда» не получалось. Получались досрочные парламентские выборы, которых за год произошло аж три – абсолютный рекорд для страны.

Общий знаменатель

Казалось, вода камень все-таки сточит, и Нетаньяху уйдет, тем более, что к идее смены лидера чем дальше, тем больше склонялись многие из правого лагеря. Главным поборником такого пути разрешения политического кризиса считается лидер опирающейся на выходцев из бывшего СССР партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман. Но тут грянул коронавирус.

Пандемия накрыла Израиль как-то очень лихо и сильно. Количество инфицированных в стране сейчас приближается к четырнадцати тысячам и переломить ситуацию не удается. Не в последнюю очередь это связано с тем, что коронавирус настиг страну в самое опасное время – период весенних еврейских праздников. Вспышка заболевания пришлась на Пурим, который, как известно, не может отмечаться без массовых скоплений народа.

С пандемией вопрос о создании правительства приобрел слишком большую актуальность для всей страны. Карантин и меры по борьбе с коронавирусом требуют дополнительного финансирования. Но пока правительство оставалось временным, его возможности по изменению бюджета были ограничены.

Между тем, затянувшийся карантин потихоньку начал израильтянам надоедать. Грозным свидетельством того, что терпение народа – на исходе, стали протесты, которые, несмотря на запрет массовых акций, прокатились по стране. Бунтовали и бизнесмены с самозанятыми, недовольные карантином, лишающим их средства заработка, и религиозные евреи, возмущенные запретом коллективных молитв.

Характерно, что «оседлать» протестную волну у левых не получилось. Когда один из лидеров «Кахоль-Лаван» Яир Лапид попытался было выступить на митинге разгневанных бизнесменов, его освистали.

Узнав о том, что соглашение заключено, многие израильтяне, даже очень не симпатизирующие Нетаньяху, вздохнули с облегчением. Миновала угроза получить новые досрочные выборы вместо компенсаций убытков, понесенных из-за коронавируса.

Плюс-минус Ганц

Вместе с тем, многие отдают себе отчет, что у любого компромисса есть цена. В данном случае, договоренность о формировании правительства была достигнута благодаря исключительно доброй воле Ганца. Он согласился снять одно из ключевых программных требований левых — об уходе Нетаньяху, ради общей борьбы с кризисом. Такая уступчивость уже сейчас привела к фактическому распаду «Кахоль-Лаван».

Этот раскол не помешает созданию проправительственной коалиции, коль скоро соглашение о ней достигнуто. Необходимые для нее 61 депутат теперь будут найдены.

Но на самого Ганца навешено клеймо предателя и его дальнейшие политические перспективы поставлены под сомнение. «Правительством национального не единства» назвал Либерман новый кабинет министров и нельзя не признать, что истина в его словах есть. Сомнительно, что новое правительство ждет безоблачное будущее.

Устойчивой широкая коалиция может стать, только если она будет действительно широкой. То есть будет включать в себя не 61 депутата кнессета из 120, как это формально необходимо для создания парламентского большинства, а значительно больше. Следовательно, даже после заключения соглашения и Ганцу, и Нетаньяху предстоит приложить максимум усилий, чтобы уговорить представителей «своего» лагеря хотя бы не мешать правительству.

Словом, коронавирус политическую жизнь страны не остановит. А вот борьбе с пандемией политика больше не помешает. Что, конечно, не может не радовать.