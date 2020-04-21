В Кремле рассказали о регулярном общении Путина с экспертами по ситуации с коронавирусом

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера - в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ рассказал, что президент РФ регулярно общается с экспертами, чтобы получать оперативную информацию по изменению эпидемиологической ситуации в стране.

«Мы все вчера были свидетелями того, как глава государства во время совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, обсуждал ситуацию с экспертами, – цитирует РИА Новости представителя Кремля. – Вы слышали разные точки зрения. Кто-то говорил, что надо сейчас уже открывать школы. Кто-то – что надо уже сейчас выходить на улицу. Кто-то, наоборот, говорил, что это был бы непростительный риск. Эксперты все авторитетные, все знающие, все талантливые, но они имеют разные точки зрения. Все эти точки зрения учитываются президентом при принятии решений», – подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что каких-то конкретных решений пока не принималось.

«Но, наверное, вы обратили внимание, что президент этим занимается в ежедневном режиме. В ходе вчерашнего общения он упоминал о регулярных телефонных разговорах с тем или иным экспертом. То есть Путин фактически ежедневно общается с экспертами, чтобы оперативную информацию по изменению ситуации с коронавирусом в стране», – резюмировал Песков.

Статистика по коронавирусу на 21 апреля в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 5 642 человека. Всего на территории РФ выявлено уже 52 763 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 4 268 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 3 083 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 28 432. На втором месте – Подмосковье (+718 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+127). Далее следуют Нижегородская область (+101) и Свердловская область (+84)

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 456 человек, из них 51 человек за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 3 873 человек, за прошедшие сутки – 427.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.