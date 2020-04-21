В Кремле не видят поводов для беспокойств из-за «минусовой» цены на нефть

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские власти внимательно отслеживают ситуацию с ценами на нефть, передает РИА «Новости». Чиновник также сообщил, что у правительства есть резервы для минимизации негативных последствий падения цен на нефть и в случае необходимости эти резервы буду «задействованы».

«Конечно, при необходимости эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействованы», - рассказал представитель Кремля. Он уверен, что «реально котировки не обвалились», эта неприятность случилась с майским фьючерсом, в этой связи нет поводов беспокоиться из-за того, что нефть торгуется на минусовых значениях.

Напомним, на период окончания торгов 20 апреля на Нью-йоркской товарной бирже цена фьючерсов с поставкой в мае на нефть WTI рухнула почти на 300%, составив минус $37,63 за баррель. Стоимость сырья достигла отрицательного уровня впервые в истории, отмечают участники торгов. Также рекордным стало падение цены WTI, начиная с 1983 года, когда в мире стали отслеживать подобную статистику.

Аналитики уверены, что на состояние нефтяного рынка продолжает оказывать влияние резкое падение спроса в условиях пандемии коронавируса: рынок сегодня наводнен нефтью, а резервуаров для ее хранения недостаточно. В этой связи производителям нефти приходится платить покупателям, чтобы те просто забрали нефть.