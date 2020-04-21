Вход/Регистрация Подписка

В Кремле не видят поводов для беспокойств из-за «минусовой» цены на нефть

Москва, 21.04.2020

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские власти внимательно отслеживают ситуацию с ценами на нефть, передает РИА «Новости». Чиновник также сообщил, что у правительства есть резервы для минимизации негативных последствий падения цен на нефть и в случае необходимости эти резервы буду «задействованы».

«Конечно, при необходимости эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействованы», - рассказал представитель Кремля. Он уверен, что «реально котировки не обвалились», эта неприятность случилась с  майским фьючерсом, в этой связи нет поводов беспокоиться из-за того, что нефть торгуется на минусовых значениях.

Напомним, на период окончания торгов 20 апреля на Нью-йоркской товарной бирже цена фьючерсов с поставкой в мае на нефть WTI рухнула почти на 300%, составив  минус $37,63 за баррель. Стоимость сырья достигла отрицательного уровня впервые в истории, отмечают участники торгов. Также рекордным стало падение цены WTI, начиная с 1983 года, когда в мире стали отслеживать подобную статистику.

Аналитики уверены, что на состояние нефтяного рынка продолжает оказывать влияние резкое падение спроса в условиях пандемии коронавируса: рынок сегодня наводнен нефтью, а резервуаров для ее хранения недостаточно. В этой связи производителям нефти приходится платить покупателям, чтобы те просто забрали нефть.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Как вести себя и не сойти с ума в годину катастроф
    Чем кино может пригодится в эпоху пандемии? Помимо уже привычных функций — отвлекающей от мрачных дум или, если повезет, художественно возвышающей — кино способно прийти на помощь и в практическом ключе.
  2. Помощь летит
    Наша авиационная индустрия пока потеряла лишь около половины пассажиропотока и уже обратилась к властям за поддержкой. Тем не менее, говорить о тотальном коллапсе нашей авиационной индустрии преждевременно
  3. Пять месяцев спустя, или что ученые теперь знают о коронавирусе
    Чему научились медики, и достаточно ли этого, чтобы остановить пандемию?
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама