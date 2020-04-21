В мэрии Москвы рассказали, будут ли вводиться пропуска для пешеходов

Алексей Немерюк – первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы – рассказал, будут ли вводиться пропуска для пешеходов. По словам чиновника, введение специальных пропусков для пешеходов на территории города пока не планируется.

При этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» он подчеркнул, что в любом случае лучше всегда с собой носить паспорт, так как сотрудники полиция всегда могут остановить человека и проверить у него документы.

Кроме того, Немерюк напомнил, что жители смогут оформить разовый цифровой пропуск для поездки по городу максимум за два дня до неё.

«Например, человек за день оформляет пропуск, туда сразу необходимо внести реквизиты транспортных карт и номер машины. Пропуск можно получить заранее, на разовую дату, он будет действовать с 00:00 до 00:00. Максимум за два дня», – пояснил чиновник.

Также он отметил, что цифровой пропуск нужен для передвижения по Москве на велосипеде, самокате или мопеде.

«Велосипед, мопед или самокат – это тоже средство передвижения, для поездки необходимо получить пропуск, - резюмировал первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы.

Статистика по коронавирусу на 21 апреля в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 5 642 человека. Всего на территории РФ выявлено уже 52 763 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 4 268 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 3 083 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 28 432. На втором месте – Подмосковье (+718 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+127). Далее следуют Нижегородская область (+101) и Свердловская область (+84)

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 456 человек, из них 51 человек за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 3 873 человек, за прошедшие сутки – 427.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.