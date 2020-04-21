В России может прекратиться выпуск жизненно важных лекарств

В России может быть остановлен выпуск 50 жизненно необходимых и важнейших препаратов из-за низкой максимально допустимой цены, что приводит к нерентабельности производства, сообщает «Коммерсантъ».

Об этом Минпромторгу сообщили фармакологические компании, среди которых «Дальхимфарм», «Озон фармацевтика», «Биосинтез», а также «Фармстандарт». В список ЖНВЛП, которые могут перестать выпускать российские фармкомпании, вошли жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол.

Производители направили в частности в министерство расчет, из которого следует, что себестоимость производства упаковки парацетамола из 20 таблеток в дозировке 0,5 грамма, выпускаемой «Биосинтезом», составляет 16,46 рублей, при максимально допустимой цене 10,1 рублей. Выпуск упаковки из 20 таблеток «Ибупрофена» той же компании обходится в 17,21 рубля при максимально допустимой цене в 12,05 рублей.

«Коммерсантъ» сообщает в материале, что из-за эпидемии коронавируса, а также падения рубля, вырос спрос на импортные субстанции, стоимость которых также возросла. К примеру, субстанции парацетамола подорожала с 4,7 до 5,8 доллара, ибупрофена с 22,3 до 28 долларов за килограмм.