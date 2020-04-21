В России рухнули оптовые цены на бензин

Производители бензина в России стали продавать топливо на бирже ниже себестоимости, пишет РБК, ссылаясь на агентство «Аналитика товарных рынков». Уточняется, что ситуация вызвана снижением спроса из-за режима самоизоляции. Также на стоимость топлива повлиял, тот факт, что НПЗ обязаны выставлять на торги 10% от произведенного объема, а также возросшие выплаты в бюджет. Это привело к тому, что российский бензин стал продаваться на бирже ниже себестоимости, сообщает издание.

Сообщается, что на прошлой неделе стоимость АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 11% или на 4,2 тысячи рублей за тонну. Накануне топливо продавали за 35,77 тысячи за тонну. При этом на производство данного объема, включая выплаты в бюджет, уходит 38,07 тысячи рублей. То есть убыток по каждой тонне бензина АИ-92 составил для компаний-производителей 2,3 тысячи рублей.

Эксперты уверены, что к подобной ситуации с удешевлением бензина привело не только падения спроса из-за карантина по коронавирусу. Главной причиной падения цены ниже себестоимости является дополнительная выплата нефтяниками из-за действия демпфирующего механизма. Для сравнения: в январе производителям выплачивали по 100 рублей за тонну, в апреле выплаты составляют уже более 17 тысяч, передает РБК.