Заплатите за нас: факторинг ставит рекорды на фоне эпидемии

В ряде отраслей наблюдается рост спроса на факторинг. Это неудивительно, ведь факторинг — это авансирование продавцу выручки по контрактам с отсрочкой или рассрочкой. Говоря проще, банк платит поставщику товара сразу, а потом получает деньги с покупателя товара по мере того, как тот этот товар реализует. При этом поставщик товара получает деньги сразу, а покупатель не отвлекает крупные суммы из оборота. Соответственно, спрос на факторинг растет, когда увеличиваются сроки оплаты по поставкам, что сейчас и происходит во многих торговых цепочках.

Хотя еще не готова статистика, крупнейшие факторинговые компании и банки уже готовы сделать первые выводы. «За первые две официальные нерабочие недели количество заявок выросло у нас на 30 процентов по сравнению с февралем–мартом. При этом мы не проводили никаких рекламных кампаний и стимулирующих акций — рост был органическим», — рассказывает управляющий директор по продажам и развитию компании «Сбербанк Факторинг» Александр Пестов. «С марта мы наблюдаем повышенный спрос на факторинговые услуги как со стороны компаний малого и среднего бизнеса, которые пытаются выбрать все имеющиеся лимиты, так и со стороны крупных корпораций, которые увеличили количество и объемы тендеров на факторинговые услуги», — подтверждает директор по продажам факторинга Альфа-банка Павел Шишов.

По данным младшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Марии Зининой, в прошлом году доля оптовой и розничной торговли на рынке факторинга достигла 40%, доля обрабатывающих производств — 32%. Доля нефтегазового сектора выросла с 13 до 18%. Внутри торговой отрасли услугами факторинговых подразделений банков пользуются обычно продавцы бытовой техники, продуктов питания, непродовольственных товаров, алкоголя и табака. В производственной сфере к факторингу все чаще прибегают металлурги, производители кокса и нефтепродуктов, машин и оборудования, в меньшей степени пищевики. При этом, добавляет Александр Пестов, с большей частью пострадавших от коронавируса отраслей — сферой развлечений, туризма, общепита, бытовых услуг — факторинг активно не работал.

Сейчас же можно выделить несколько точек роста. Первая — поставщики продуктов питания (их доля сокращалась в прошлом году) и товаров первой необходимости. Как объясняют в пресс-службе Промсвязьбанка, в период ажиотажного спроса крупнейшие федеральные сети были вынуждены увеличить складские запасы, чтобы не допустить дефицита продуктов и товаров. Генеральный директор компании «Открытие Факторинг» Артем Дуров также наблюдает ситуативный рост в секторе e-commerce и фудритейла, соответственно, факторинговое финансирование в этих сегментах сейчас особенно востребовано.

Вторая точка роста — непродовольственный ритейл, который, наоборот, столкнулся с падением продаж и должен это как-то компенсировать. «Наблюдаем рост по торговым сетям, которые специализируются на продаже других товаров. У них произошло сокращение денежного потока и возникли сложности с погашением задолженности перед поставщиками. Поэтому ряд крупнейших дебиторов вынужден увеличивать отсрочку», — поясняют в Промсвязьбанке. Сюда же можно отнести и поставщиков промышленных холдингов, телекоммуникационных компаний, малый и средний бизнес, с которыми действуют договоры с отсрочкой платежа: им деньги необходимы для пополнения оборотных средств и поддержания операционной работы.

Следующая точка роста — крупные и крупнейшие компании, которым факторинг необходим для оптимизации бухгалтерского баланса и расходов на закупку. «Оплату поставщикам клиент может отсрочить при помощи факторинга: он поручает фактору (обычно банку. — “Эксперт”) оплатить платежные поручения и благодаря этому получает запас ликвидности, а расплатиться с нами может спустя несколько месяцев», — поясняет Александр Пестов. В свою очередь Артем Дуров отмечает, что в «Открытие Факторинг» наблюдают рост спроса на факторинговое финансирование в нефтегазовой отрасли, промышленности, металлургической отрасли как инструмента увеличения отсрочек платежа, поддержки поставщиков, а также с целью увеличения оборотного капитала.

Как это ни удивительно, в «Сбербанк Факторинге» также отмечают рост спроса на их услуги со стороны компаний-экспортеров из сегмента среднего бизнеса, многие из которых не остановили работу и продолжают отгружать товар. Факторинг позволяет им получить деньги сразу после отправки продукции, предоставив минимальный пакет документов. Впрочем, этот эффект может объясняться тем, что недавно была запущена платформа «Сбербанк Факторинг Онлайн» — полностью дистанционный сервис по оформлению факторинга и операционному обслуживанию клиентов. О своем интересе к развитию онлайн-факторинга (вообще без использования бумажных документов, с ускоренным принятием решений) заявляют также в Промсвязьбанке и в «Открытие Факторинг».

Помимо диджитал-сегмента факторинговые компании и банки обращают внимание на отрасли, мало подверженные воздействию мер борьбы с коронавирусом. «Мы продолжим помогать оборотным капиталом поставщикам торговых сетей, крупных металлургических и производственных компаний, нефтегазового сектора. В крупном корпоративном бизнесе сделаем упор на более широкое использование компаниями инструментов управления дебиторской и кредиторской задолженностью для пополнения своего оборотного капитала», — заявляют в Альфа-банке.

В целом текущая ситуация принесла в российский факторинг как новые риски, так и новые возможности. «Факторы, как и банки, внесли компании из наиболее пострадавших секторов экономики в стоп-лист, а

возросшие кредитные риски с высокой вероятностью приведут к росту стоимости факторинговых услуг», — отмечает Мария Зинина. В то же время, напоминает Павел Шишов, текущий кризис заставляет обращаться к факторингу компании, которые раньше никогда им не пользовались. «Повышенные риски неоплаты заставляют поставщиков искать инструменты защиты, и факторинг без регресса — лучший для этого продукт», — уверен он.