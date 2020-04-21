В России за сутки выявлено более 5,6 тысяч заболевших COVID-19

В России за сутки 5642 новых случаев инфицирования коронавирусом, передает «Интерфакс», ссылаясь на оперштаб. Уточняется, что 45,5% из новых заболевших являются бессимптомными носителями инфекции. В общей сложности, в стране сегодня зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. Общее количество заболевших увеличилось на 12%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 642 среди них без клинических проявлений 2 567 (45,5%)», - говорится в сообщении штаба.

Наибольшее число зарегистрировано в Москве - 3 083 новых случая. В общей сложности в столичном регионе число заболевших увеличилось до 29 433. В Московской области зафиксировано 718 новых пациентов. Также возросло количество заболевших в Петербурге (+127) и в Нижегородской области (+101). За сутки в России выздоровело 427 человек, 219 человек было выписано в Москве, в общей сложности в России выздоровели 3 873 человека.

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этого в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.