Эксперт: ситуация с доходами грозит секвестром бюджета

Цена нефти сорта Urals во вторник упала больше, чем на $5: в Северо-Западной Европе она торговалась по $11,59 за бочку, а в Южной – по $12, 09. Хуже картина была только 1 апреля: уровня $10,54 рынки не видели с марта 1999 года.

В России уже не первый год говорят о том, что «мы – не только нефть и газ». Однако утвержденный на 2020 год предполагает 2,333 трлн рублей нефтегазовых доходов. Из общих 20,379 трлн рублей. Профицит, согласно первоначальному замыслу, должен был составить 0,8 триллиона. Но сейчас ни о каком профиците речи не идет. Вопрос другой: какими потерями обернется для России нынешний кризис?

«По итогам 2020 года прогнозируется, что вместо профицита в размере 0,8 трлн рублей бюджет России станет дефицитным. Размер дефицита предполагается в объеме 5,6 трлн. рублей в оптимистичном сценарии или около 9 трлн рублей – в пессимистичном», – комментирует ситуацию первый вице-президент Опоры России Павел Сигал, - «При этом размер Фонда Национального Благосостояния на 1 апреля 2020 года составлял 11,1 трлн. рублей. Размер расходов бюджета планируется в текущем году на уровне 20,8 трлн рублей, доходы составят 15,2 трлн. рублей. В результате падения цен на нефть и газ (в Европе цены на природный газ снизились в четыре раза по сравнению с прошлым годом) бюджет недополучит нефтегазовых доходов в размере 70-80%».

При этом, как отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Пучкарев, пока говорить об остановке поступления доходов в бюджет нельзя: они формируются, в том числе, за счет экспортной пошлины и НДПИ благодаря эффекту временного лага. По мнению эксперта, выраженного падения можно ожидать, начиная с мая. «Падение цен на нефть стало причиной сокращения экспортной пошлины на 87% до $6,8 за тонну с мая 2020 года Текущие уровни Urals, ниже $15 за баррель, предполагают обнуление как экспортной пошлины, так и НДПИ, что способно ударить по доходам бюджета», – добавляет Пучкарев.

Не нефтью единой

На нефти и газе свет, действительно, клином не сошелся. Хотя доля нефтегазовых доходов в общих поступлениях доходов федерального бюджета и составляет 40,8% (данные Минфина за 2019 год). Но есть же и другие отрасли. Только вот столь необходимым драйвером роста они вряд ли станут.

«В настоящее время потребуется помощь очень многим отраслям экономики, в том числе и АПК, так как спрос сокращается и на внутреннем рынке, и на внешних рынках. Сырьевые отрасли ощущают падение глобального спроса, что снижает рентабельность и прибыль, а также сокращает налоговые платежи. Налоговые льготы, предоставляемые государством, затронут порядка 30% компаний разных направлений, что также сократить поступления в казну», – полагает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин.

Как отмечает Павел Сигал, добыча угля в марте снизилась на 10,1%, экспорт – на 9,5%. Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей сокращается почти год, в марте показатель снизился на 5,7%. На черные металлы спрос сократился на 11,8% внутри РФ, экспорт в прошлом месяце упал на 9,6%. Сокращение спроса по цветным металлам составило 30,6% (на внутреннем рынке), экспорт упал на 19,5%. Спрос на продукцию высокотехнологичных отраслей упал на 6,6%, отгрузки на РЖД сократились на 13,6% внутри РФ, на внешнем рынке падение составило 36,1%. Спрос растет только в низкотехнологичных отраслях (пищевая промышленность и торговля) – рост 11,2% к прошлому году.

При этом как отмечает доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, советник по макроэкономике гендиректора Открытие брокер Сергей Хестанов, существует определенная корреляция между падением нефти и другими товарами. Хоть в моменте ситуация и не выглядит критичной, потребление всех видов сырья движется более-менее синхронно: экономика растет, значит, и потребление увеличивается, а при падении, соответственно, идет вниз. Да, в каждой отрасли есть свои нюансы, свое время отклика, но, тем не менее, прогноз для них неблагоприятный.

Правда, какой именно – сейчас сказать крайне затруднительно. Все-таки нынешний кризис не похож на предыдущие уже по той причине, что никто не знает, когда же закончится пандемия. Первые оценки можно будет сделать после того, как появятся полноценные статистические данные. Но, как отмечает Сергей Хестанов, информация по марту будет не совсем релевантной: все-таки кризис в России (да и в ряде других стран) тогда (по крайней мере в первой половине месяца) еще не набрал обороты, к тому же остаются поставки по прежним контрактам. Так что картина получится смазанная. Данные за II квартал уже дадут более детальное изображение. Но ждать их стоит ближе к осени.

Как отмечает экономист ИК Ренессанс Капитал по России и СНГ Софья Донец, в более выигрышном положении оказываются сектора, связанные с производством аграрного сырья, производством продуктов питания. Эти сектора в России и в предыдущем году показывали очень неплохую динамику (рост свыше 5% г/г). «С другой стороны, производство металлов и другого энергетического сырья (а это около 20% в российском экспорте) сейчас переживает тяжелые времена – для большинства снизился спрос на мировых рынках, просели цены (это тренд начался еще в 2019 году)», – добавляет она.

Правда, просадка мировых цен и спроса частично компенсируются ослаблением рубля. Это срабатывает, как встроенный стабилизатор, позволяющий экономике бюджету адаптироваться к внешнему шоку.

А что с трехлетним бюджетом?

С тем, что девальвация будет на руку экспортерам, согласен и Сергей Хестанов. Но при этом он подчеркивает, что в минусе окажутся импортеры. А закупают в России и комплектующие (для компьютеров, оборудования, автомобилей), и импортные корма, и различные препараты для животных, и многое другое. Тем не менее, экономист полагает, что стоит ожидать дальнейшего снижения курса рубля.

И секвестра бюджета. По словам Хестанова, решение может быть принято после 9 мая. Пока же руководство страны еще надеется на то, что нефтяные цены вернутся к более адекватным значениям.

«В нашем базовом сценарии мы по-прежнему видим восстановление нефтяных цен до $35-40 за баррель во втором полугодии. В этом случае совокупный дефицит бюджета может составить около 3% к ВВП, из ФНБ может быть расходовано 0.6% к ВВП. Если же – в рисковом сценарии - нефть останется на низких уровнях и в среднем по году составит $20 за баррель, то дефицит может расшириться до 5% к ВВП, из ФНБ может быть использовано 2-2.5% к ВВП. В целом даже при сохранении низких цен на нефть – на уровне $20-30 за баррель – на протяжении очень длительного периода – средств, накопленных в ФНБ хватит на покрытие выпадающих доходов в течение 10 лет», – озвучивает Софья Донец оценку Ренессанс Капитал, добавив, что при нефти на уровне $20 и в следующем году потребуется бюджетная консолидация и ограничение расходов примерно на 1 п.п. ВВП.

Однако другие эксперты не так оптимистично настроены по поводу возможностей Фонда национального благосостояния. «ФНБ может закрыть дефицит бюджета в 2020 году, но что будет дальше, пока совершенно не ясно», – полагает Дмитрий Гелемурзин.

«Очевидно, что до конца текущего года ФНБ будет использован для компенсации выпадающих доходов в результате эпидемии коронавируса и падения мирового и внутреннего спроса. Заимствования для покрытия дефицита бюджета на внешних рынках ограничены санкциями, заимствования на внутреннем рынке возможны за счет использования средств населения, находящихся на банковских вкладах, а также за счет роста тарифов ЖКХ и ужесточения фискальной политики», – считает Павел Сигал.

В случае необходимости, недостающие средства можно будет занять, считает Дмитрий Пучкарев: «Для покрытия дефицита могут использоваться как средства из ФНБ, так и заимствования на финансовых рынках. Сегодня у России низкий уровень долга, перекрывающийся размером резервов, поэтому проблем с привлечением финансирования быть не должно».

«Мы ожидаем, что около 2 трлн рублей дефицита в этом году будет профинансировано за счет размещения внутреннего долга (ОФЗ). Это предложение будет абсорбировано спросом со стороны банковского сектора. Иностранные инвесторы также могут сохранить интерес к России, так как она является одной из немногих стран с формирующимися рынками, которая, мы полагаем, может избежать ухудшения суверенного рейтинга в этом году», – добавляют в Ренессанс Капитал.

При этом, как отметил Сергей Хестанов, главное сейчас – как можно скорее снять ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с распространением пандемии. В противном случае, российские власти ждут проблемы на другом фронте: социальном. По данным Росстата, в феврале 2020 года в России по критериям МОТ насчитывалось 3,4 млн безработных. А по оценке ряда экспертов, уже к середине мая их ряды могут пополнить еще 2 миллиона человек. Если же ограничения затянутся до конца месяца – показатель может вырасти до 8 миллионов. А это, в частности, будет подстегивать протестную активность, которая уже выразилась в своеобразной форме виртуальных, но и реальных митингов в пока еще терпеливо самоизолирующейся стране.