Эксперт рассказал, как сдержать распространение коронавируса в России

По мнению доцента экономического университета им Плеханова Ольги Лебединской, Россия сможет остановить распространение коронавируса, если власти в регионах будут эффективно сдерживать распространение инфекции.

По последним данным Россия входит в десятку стран с наибольшим числом заболевших коронавирусом с показателем 52 763 человек, далее находится Китай с 83 853 заболевших и Иран, где насчитывается 84 802 инфицированных. Седьмое место занимает Турция (90 980 человек), а лидируют по-прежнему США (788 920 человек).

«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется», - заявила Лебединская. Она считает, что если «запылаю» регионы, то ситуация выйдет из-под контроля. Эксперт предлагает особое внимание обратить на эпидемиологическую обстановку на «житницах» страны, где должен проходить сев. Также, по ее мнению, важно удержать и север, на котором расположено много добывающих субъектов, и «субъекты, в которых развит ВПК».

В России показатель заболевших на тысячу человек составляет всего 0,29, в США для сравнения он равен 2,31, во Франции — 2,3, в Италии — 2,96, сообщила Лебедянская. При этом она обратила внимание, что 70% заболевших находятся в Москве и Московской области, и тогда этот показатель сразу возрастает до 1,46. Пока относительно благополучная ситуация с распространением коронавируса в регионах складывается из-за «ограничение по передвижению на транспорте», добавила доцент.