Фонд, который съел нефтяной рынок

Случившийся на этой неделе рекордный обвал цен на нефть в немалой степени спровоцирован действиями крупнейшего нефтяного фонда планеты - United States Oil Fund LP (USO), созданного 14 лет назад, в апреле 2006 года, для отслеживания изменений цен на нефть WTI. Здесь следует помнить, что этот фонд из разряда биржевых (ETF) и что он имеет активы на данный момент стоимостью примерно 4 млрд долларов.

У USO было по разным оценкам до 25% всех майских фьючерсов на нефть марки WTI, срок действия которых истекал во вторник, 21 апреля. Это значит, что владельцы этой «бумажной» нефти должны получить нефть настоящую. Получать миллионы баррелей физической нефти главному владельцу USO - U.S. Commodity Funds (USCF) очень не хотелось. Выход оставался один – срочно продать майские фьючерсы.

USO это и сделал, хотя и прекрасно понимал, что продажа такого огромного количества фьючерсов приведет к хаосу на рынках. После того, как Фонд выбросил все майские фьючерсы на рынок, они рухнули на 310%. В результате цена бочки нефти WTI к вечеру в понедельник опустилась до 38,45 доллара со знаком минус! То есть некоторое время продавцы нефти платили покупателям немалые деньги за то, что те забирали у них нефть.

Естественно, WTI потянула за собой и все остальные марки нефти, то есть произошел очередной рекордный обвал цен на «черное золото». Остальные марки нефти, включая Brent и Urals тоже резко подешевели, но все же у них обвал был не такой сильный, как у «техасской» нефти.

Самому USO тоже сильно досталось, за два дня он потерял более трети своей стоимости, а цена акций опустилась до 2,81 доллара. В понедельник акции USO подешевели на 10% с лишним, а во вторник рухнули более чем на 30%. Всего же за неполных четыре месяца 2020 года падение составило 75%.

В работе Фонда после краха рынков произошли изменения. Сейчас он в связи с высокой волатильностью нефтяных рынков будет вкладывать средства в несколько фьючерсных контрактов, а не в один, на ближайший месяц, как раньше.

Обычно такие фонды выпускают новые акции и собирают деньги от инвесторов всякий раз, когда цены на нефть резко снижаются и достигают дна. Однако сейчас объявлено о временной приостановке выпуска дополнительных акций. Это значит, что теперь USO временно будет торговаться как закрытый паевой фонд с фиксированным количеством ценных бумаг.

Кстати, совсем недавно USO объявил, что планирует передвинуть 20% своих контрактов на нефть WTI на более поздние даты, чтобы ослабить волатильность. Доля июньских контрактов, которые во вторник подешевели на 45% и торговались на уровне 11 долларов за баррель, составят почти 40% портфеля USO. Доля июльских контрактов составит 55%, последние 5% приходятся на августовские контракты.

Как подчеркивает The Wall Street Journal в статье "Фонд, который съел нефтяной рынок", провал US Oil Fund привел к потерям для индивидуальных инвесторов, которые последнее время активно вкладывали в подобные фонды собственные средства.

Несмотря на предупреждения, что такие инструменты не подходят для неопытных инвесторов, частники продолжали наращивать позиции в нефтяных фондах, рассчитывая на восстановление рынка черного золота после снятия мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Основной прирост приходится на US Oil Fund. С начала года его активы выросли на $5 млрд, большая часть которых была инвестирована в последние недели.

При этом большой приток средств в нефтяные ETF способствует волатильности на нефтяном рынке. US Oil Fund в основном инвестирует в ближайшие контракты. К истечению ближайшего фьючерса фонд продает его и покупает контракты на следующий месяц.

Трейдеры пытаются играть на этом, стараясь обвалить цену ближайшего контракта и поднять стоимость следующего за ним. Как отмечает WSJ, некоторые инвесторы скорее всего покупали бумаги нефтяного фонда в расчете на падение майских фьючерсов, не зная, что US Oil Fund уже обменял их на июньские контракты.