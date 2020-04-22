ЯБУДУЖДАТЬСВОЮМУЗЫКУ

Мы с вами держались до последнего, но ситуация, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, определила судьбу большей части концертов и туров. Почти все они перенесены на неопределенный срок. Ежеминутно тысячи уникальных кадров музыкальной индустрии трудятся над тем, чтобы все эти концерты состоялись. Чтобы мы с вами снова встретились. Чтобы музыка вновь зазвучала на концертных площадках.

Каждый купленный и несданный билет – это помощь огромной индустрии, которая сегодня вынуждена выживать. Это и есть главное сообщение марафона. Участие в акции уже подтвердили Ногу Свело!, Нервы, Нейромонах Феофан, LOUNA, Uma2rman, Аффинаж, Курара, ПНЕВМОСЛОН, СЛОТ, Ундервуд, LASCALA, Дана Соколова, Андрей Орловский и проект «Живые поэты», Александр Ф. Скляр (группа «Ва-Банкъ»), Александр Кушнир, Алексей Кортнев (группа «Несчастный случай»), Нигатив, Папин Олимпос, Оля Ч., Заточка, Игорь Растеряев, АлоэВера, Snowbox, Blues Bastards, Прямо в губы, ИЛЬЯМАЗО, Пара фраз и другие.

Любите музыку. Слушайте, танцуйте, подпевайте, хлопайте, отрывайтесь – делайте всё то же, что вы бы делали на стадионе. Только в этот раз в своей комнате, в коридоре, на кухне, в ванной, на лестничной площадке, во дворе. Не сдавайте уже купленные билеты. Храните их до того дня, когда сможете посмотреть в глаза любимому артисту. Долгожданная встреча случится совсем скоро (и случится точно). А пока присоединяйтесь к большому онлайн-фестивалю прямо у себя дома. Трансляция для всех будет бесплатной. Помните – для музыки и творчества нет преград. Все преграды только в наших головах.

Трансляцию можно будет посмотреть на сайте https://tele-club.ru/live, в официальной встрече акции ВК https://vk.com/iwillwaitformymusic, а также в социальных сетях и на сайтах партнёров.

Время трансляции: 12.00-00.00