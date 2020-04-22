Миру грозит голод, России – перепроизводство продовольствия

Как заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая на виртуальном заседании Совета Безопасности, всего через несколько месяцев человечество может столкнуться с голодом библейского масштаба. Поэтому уже сейчас необходимо действовать, считает он: обеспечивать доступ к продуктам, не допускать перебоев с финансированием и торговлей сектора.

«Каждый день 821 млн человек засыпают голодными, хронически голодными. Согласно последнему докладу ВПП, еще 135 млн человек сейчас могут столкнуться с критическим уровнем голода, - отметил он. - Однако теперь из-за коронавируса еще 130 млн могут оказаться на грани голодания в 2020 году. То есть всего 265 млн человек. <…> При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран». «Миллионы гражданских лиц, живущих в зоне конфликтов, в том числе женщины и дети, могут оказаться на грани голодания», – цитирует ТАСС слова Дэвида Бизли.

Между тем, Минсельхоз России по итогам встречи министров сельского хозяйства стран G20 заявил, что распространение коронавируса может негативно повлиять на покупательскую способность населения и стать причиной снижения спроса на продукты. Это, в свою очередь, потребует разработки адресных мер по поддержке уязвимых слоев населения. «Считаем, что в этих условиях важно не допустить разрыва устоявшихся цепочек поставок ключевых продовольственных товаров. Также необходимо избежать волатильности и ценовых спекуляций на продовольственных рынках», — отметил замглавы министра сельского хозяйства Сергей Левин.

ООН звонила во все колокола о нарастающем гуманитарном кризисе, предупреждая, что в 2020 году число голодающих в мире увеличится, и что необходимо принять дополнительные меры, ещё до появления проблемы коронавируса, напоминает шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев. Например, из-за экономического упадка в Ливане, где миллионы сирийских беженцев, и им будет гораздо сложнее рассчитывать хоть на какие-то источники дохода и пропитания. Или нашествие уничтожающей посевы пустынной саранчи в Центральной Африке.

Ежедневно именно ООН в рамках ВПП предлагает спасательный круг почти 100 миллионам человек, но почему из-за пандемии вируса это количество вырастет? Вопрос вообще остр для беженцев и бедняков в эпицентрах конфликтов. А сейчас некоторые страны целиком или наполовину лишились дохода: в Южном Судане обрушившаяся в цене нефть составляла 98.8% экспорта, а там ещё и до сих пор есть спорные территории, и лишь несколько лет назад закончилась война, и куда они уйдут без срочной гуманитарной помощи? Бюджет огромной соседней Эфиопии на 47% питался туризмом, а самолёты больше не летают.

Ещё один источник дохода в бедных странах - денежные переводы родственников из-за рубежа, где уже по их заработкам явно ударит карантинный кризис, и присылать будет просто нечего, продолжает аналитик. А теперь у бедных стран и беженцев есть ещё и проблема закрытых из-за пандемии границ со странами-соседями, где можно было бы разжиться какими-то подработками или хотя бы остатками просроченной еды. Могут прерваться и цепочки пищевых поставок, которые отправители грузов из более богатых стран не считают для себя коммерчески важными, так что, если материальная и логистическая, организационная помощь от занятых своей борьбой с инфекцией стран-доноров не увеличится, то во многих бедных регионах мира пандемия голода окажется куда страшнее пандемии вируса, который может быть до них и вообще толком не добрался.

На этом фоне проблемы жителей России просто меркнут, они ничтожны, уверен Петр Пушкарев. Нам грозит не голод, а перепроизводство продовольствия: многие сидящие дома на карантине семьи будут экономить последние денежные заначки, из-за этого спрос на продукты снизится. Есть и другой конец той же палки: некоторые внутренние сельхозпроизводители могут уменьшить посевы, не рассчитывая в этом году продать много, чтобы снизить свои издержки.

А потом как бы не пришлось отдельные группы товаров по осени закупать за рубежами нашей Родины, предупреждает эксперт. С закупками-то в итоге проблем не возникнет, но самое время поддержать стимулами и сельхозпроизводителей, а ещё лучше - не жестить излишне с карантинами и позволить оставшимся временно без работы городским жителям из разных регионов выезжать по договору на сельхозугодья, в поля и сады: туда, где их рабочие руки могут пригодиться, а они смогут получить свою долю и продуктами, и деньгами.

Вообще, будем честными: это лукавство или недопонимание вопроса - говорить, что на покупательную способность населения влияет «распространение коронавируса». Конечно, нет: на безденежье влияют защитные меры государства в ответ на угрозы эпидемии. И важно, чтобы применение карантинов и изоляции людей в качестве временного «лекарства», которое даёт отсрочку медицинской системе, не оказалось хуже последствий самой болезни. Опыт Швеции, где пик эпидемии уже прошёл, да и соседней Белоруссии, показывает: можно обойтись и сознательным соблюдением дистанции, и пусть не все, но многие люди и сами добровольно ограничили контакты самыми необходимыми, а жизнь и работу надолго останавливать непродуктивно.

«И, конечно, я сторонник не "адресной помощи", когда многим нуждающимся она может по факту и не достаться, а безусловных выплат всем гражданам в размере хотя бы 25 тыс руб на каждого человека: для этого потребуется порядка 3,6 трлн руб., и на это стоит напрямую потратить четверть средств ФНБ. Скачка инфляции от этого в нынешних условиях не случится точно, но это поддержит и граждан, и производителей - причём люди напрямую смогут проголосовать рублём за "поддержку" производителей самых востребованных продуктов и других товаров, то есть помощь естественно распределится на те компании, которые в данный момент обществу нужнее», – говорит Петр Пушкарев.

Кстати, добавляет он, казна вернёт себе 20% от потраченной суммы через механизм НДС, что уменьшит расходы. И лучше государству помочь своим людям и потратить эти деньги сейчас в уже наставший "чёрный день", чтобы потом не пришлось тратить ещё больше на поддержку упавших секторов экономики.

Главная опасность для продуктовой розницы заключается в росте закупочных цен на продукты питания, полагает исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. Но, по его словам, с этим сложно что-то поделать: производство сельхозпродукции дорожает по ряду причин. Во-первых, стоимость топлива – сейчас бензин и дизтопливо сильно не растут в цене, однако это вполне возможно, так как производители нефтепродуктов работают на грани рентабельности.

Во-вторых, в АПК растут цены на зерно и другие сельхозпродукты, так как из-за девальвации рубля увеличивается стоимость удобрений, пестицидов и т.д. В тепличных хозяйствах растут затраты по коммунальным платежам. А в результате, цены могут вырасти практически на все – начиная от круп заканчивая мясом и молоком.

Вторая опасность для торговых сетей заключается в падении покупательского спроса, продолжает эксперт: после снятия режима самоизоляции падение доходов населения станет очевидно для всех. На этом фоне продажи сократятся, а это означает и снижение оборотов торговых сетей, и сокращение прибыли.

Также из-за карантина в разных странах (в том числе и в России, где введен режим самоизоляции) возможны перебои с поставками продуктов питания, так как нарушены логистические цепочки, ограничено передвижение работников в сельском хозяйстве (это трудовые мигранты из стран Средней Азии). В такой ситуации, уверен Дмитрий Гелемурзин, предупреждение ООН звучит обоснованно: нашему государству стоит очень пристально следить за деятельностью АПК в начавшемся сезоне и оказывать поддержку. Это важно с точки зрения продуктовой безопасности страны.