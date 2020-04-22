Курс доллара: рубль ждёт важное событие

Несмотря на снижение мировых цен на нефть, российский рубль активно растёт в среду к доллару и евро. Так, по данным на 18:10 мск, курс доллара составил 76,18 руб., что на 1,01 руб. ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Евро торгуется сейчас по 82,48 руб. Таким образом за сутки единая валюта ЕС просела на 1,32 руб.

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Рубль развернулся к основным резервным мировым валютам, игнорируя обвал, который почти весь день наблюдался на рынке нефти. Как заявил в ходе встречи с депутатами Госдумы глава Минэнерго РФ Александр Новак, сейчас мир находится в самой активной стадии снижения спроса на «чёрное золото».

«По разным оценкам, спрос на нефть упал сейчас на 20-30 млн баррелей в сутки, – подчеркнул чиновник. – Но по мере выхода мира из карантина ситуация будет улучшаться».

При этом Новак рассказал, что правительством проработаны предложения об изменениях для внутреннего рынка нефтепродуктов, но Минэнерго считает, что компании справятся сами.

Напомним, 22 апреля цена нефти марки Brent впервые с ноября 2001 года падала ниже 16 долл. за бочку. По данным на 07:35 мск на торгах Лондонской биржи стоимость контракта на «чёрное золото» этого сорта подешевела на 17,33% и составляла всего 15,98 долл. за баррель. В то же время июньские фьючерсы нефти марки WTI на торгах Нью-Йоркской биржи дешевели на 4,75% и торговались по 11,02 долл. за баррель.

К вечеру Brent поднялся в цене до 21,04 долл., а WTI – до 13,44 долл. Однако и такие цены очень низкие и вряд ли бы позволили национальной валюте укрепиться к доллару и евро. Но на помощь рублю пришёл Центробанк, который направил на поддержку курса более 222 млн долл. (16,8 млрд руб.). Данная сумма стала рекордом с начала интервенций весной 2020 года. До этого максимальные суммы на поддержку рубля выделялись 17 и 20 апреля — по 14,8 млрд руб.

Кроме того, по мнению большинства экспертов, российский регулятор на своём заседании, которое состоится в пятницу, понизит ключевую ставку на 25-50 б.п., что также окажет мощную поддержку национальной валюте и позволит ей в ближайшие дни оставаться в пределах 75,00-77,00 руб. А без опоры на ЦБ РФ курс рубля почти наверняка уже давно бы улетел выше 80 руб. С этим, в частности согласен Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал».

Отметив, что Центробанк увеличивает объёмы продаж валюты при падении цены на нефть в соответствии с бюджетным правилом, он напомнил, что эффект от его операций проявляется на рынке нарастающим итогом

Антон Покатович из «БКС Премьер» отметил, что волатильность в рубле возросла из-за событий, которые происходят на нефтяном рынке.

«Мы видим, что Банк России вернулся к наращиванию объёмов продажи валюты, увеличив данные объёмы до уровней 220 млн долл. Эти меры оказывают на нацвалюту стабилизирующее воздействие. В этой связи полагаю, что данные объемы продаж продолжат расширяться», – резюмировал он, добавив, что важное для рубля событие произойдёт в пятницу, когда регулятор, предположительно повысит ключевую ставку.

В свою очередь Олег Кочетков из МТС Банка считает, что негативная динамика мировых цен нефть вынудила рубль покинуть диапазон торгов 73,00-75,00 к доллару.

«Текущие рублевые цены нефти, примерно 1400 руб. за бочку – это рекордный минимум с момента кульминации мирового финансового кризиса 2008 года», – подчеркнул он.

По его мнению, локальным фактором поддержки для рубля стал тот факт, что для покрытия бюджетного дефицита Центробанк увеличил продажу валюты.

Кроме того, рубль сегодня развернулся вверх к доллару и евро на фоне возросших аппетитов инвесторов к рисковым активам, к которым относится и нацвалюта.