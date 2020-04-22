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Курс доллара: ЦБ потратил рекордную сумму на поддержку рубля

Москва, 22.04.2020
#Курсы валют
  • Курс доллара: ЦБ потратил рекордную сумму на поддержку рубля

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Банк России ещё в понедельник, 20 апреля, направил на поддержку курса рубля более 222 млн долл. Согласно отчёту регулятора, расход средств отражён за 21 апреля, так как сделки совершались расчётами завтра. При этом данная сумма стала рекордом с начала интервенций весной 2020 года, пишет газета «Коммерсант».

В переводе на рубли Банк России израсходовал 16,8 млрд руб. До этого рекордные суммы на поддержку рубля выделялись 17 и 20 апреля — по 14,8 млрд руб., однако рубль продолжал падать.

Сегодня же на торгах Московской биржи, рубль несмотря на продолжающийся обвал нефти, укрепляется к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 15:00 мск курс доллара составил 76,53 руб., потеряв относительно вчерашнего закрытия 0,71%. Дешевеет и евро – к этому времени единая валюта ЕС торгуется по 83,24 руб. (-0,56%).

Курс доллара онлайн можно посмотреть здесь

По мнению экспертов, действия ЦБ РФ не позволили рублю слишком сильно упасть на фоне снижения мировых цен на нефть. При этом, как ранее заявила в интервью «Эксперту» Анна Бодрова из Альпари, национальная валюта держится благодаря поддержке Центробанка.

«Ввиду последних сырьевых колебаний отклонения курса рубля в парах с иностранными валютами выглядят действительно незначительными», - отмечала она.

При этом эксперт поясняла, что отсутствие выраженной амплитуды колебаний в рубле означает, что и регулятор, и Минфин внимательно следят за происходящим, поддерживая курсы интервенциями.

«Думаю, что краткосрочно, доллар может оставаться в пределах 74 - 77 руб., но без опоры на ЦБ РФ курс давно бы улетел выше 80 рублей», – говорила Бодрова.

Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА» также считает, что рубль спокойной реагирует на обвал нефтяных котировок, благодаря действиям Центробанка, который, по его мнению, на завтрашнем заседании понизит ключевую ставку на 25-50 б.п.

«Стоит отметить что сейчас у российского регулятора достаточно мер для контроля курса нацвалюты», – подчеркнул он.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» заявил, что рубль сегодня развернулся вверх вслед за основными фондовыми индексами на глобальном рынке. Как отмечает эксперт, несмотря на падение мировых цен на «чёрное золото», на мировых биржах наблюдается усиление аппетита к рискованным активам, к которым относится и российская валюта.

«Европейские индексы и контракты на американские индексы уверенно пошли вверх, а индекс доллара к корзине основных валют снижается. Кроме того, вчера доллар обновил свой максимум с 3-го апреля. Судя по всему, трейдеры это расценили, как отличную возможность для продажи валютной выручки в рамках подготовки к крупным налоговым платежам в конце этой – начале следующей недели», – полагает Краченко.

При этом он также отметил заслугу ЦБ РФ в стабилизации курса рубля. По его мнению, благодаря тому, что для покрытия бюджетного дефицита Центробанк увеличил продажу валюты – это стало локальным фактором поддержки для рубля.

С ним согласен и Антон Покатович из «БКС Премьер», который отмечает, что волатильность в рубле возросла из-за событий, которые происходят на нефтяном рынке.

«Между тем мы видим, что Банк России вернулся к наращиванию объёмов продажи валюты, увеличив данные объёмы до уровней 220 млн долл. Эти меры оказывают на нацвалюту стабилизирующее воздействие. В этой связи полагаю, что данные объемы продаж продолжат расширяться», – резюмировал он.

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