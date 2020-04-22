Курс доллара: рубль ускорил падение после новостей из США

Накануне российский рубль продолжил стремительно падать к основным мировым валютам на фоне усилившегося падения мировых цен на нефть.

Так, к закрытию основной торговой сессии на Московской бирже курс доллара составил 77,19 руб., что сразу на 1,64 руб. выше уровня закрытия понедельника. Таким образом, доллар превысил отметку в 77 руб. впервые с 6 апреля. Евро также солидно укрепился, прибавив за сутки 1,80 руб. Его курс по данным на 19:00 мск составил 83,79 руб. Ранее единая валюта ЕС поднимался до 84,18 руб. – максимума со 2 апреля.

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Рубль во вторник усилил снижение к доллару и евро после того, как власти Техаса снова отказались вводить ограничения на добычу. Железнодорожная комиссия штата, регулирующая в том числе нефтяную отрасль, во вторник провела второе за последние три недели заседание, обсуждая возможность, как в 1970х, ввести квоты для нефтяников.

Но, как и в начале месяца, никаких решений по добыче комиссии принять не удалось. Как пишет Texas Tribune, регулятор договорился лишь о том, чтобы создать рабочую группу, которая будет проводить мониторинг ситуации. Снижение добычи на 20%, как того требовали ряд нефтяных компаний, могло бы поддержать цены на черное золото.



Как поясняют эксперты, ограничения, которые были введены правительствами государств по всему миру с целью сдерживания распространения смертельного коронавируса COVID-19, нанесли тяжелейший удар по спросу на «чёрное золото», а соглашение ОПЕК+ пока еще не начало действовать и оно уже сейчас признается недостаточным для балансировки спроса и предложения на нефтяном рынке. В таких условиях глобальные мощности для хранения нефти оказались исчерпанными, что и привело к обвалу нефтяных котировок.

Так, по данным на 21:00 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI падали в цене на 54,53% - до 9,29 дол. за баррель. При этом в моменте стоимость июньского контракта WTI падала до 6,55 долл. бочку. Цена июньских контрактов на североморскую нефтяную смесь сорта Brent снижалась вчера вечером на 29,25%- до 18,09 доллара за баррель. В ходе торгов вторника цена на Brent падала до 17,52 долл. за бочку. Таким образом, нефть марки Brent обвалилась ниже 18 долл. впервые с 14 декабря 2001 года.

Напомним, накануне впервые в истории стоимость барреля нефти марки WTI опускалась ниже нуля. Это значит, что торговцы «чёрным золотом» готовы были доплатить покупателям за то, чтобы те забрали у них сейчас никому ненужную из-за обвала спроса и перенасыщения рынков нефть.

При этом масштабы обвала цен были в понедельник беспрецедентны - нефть марки WTI, в основном добываемая в США, подешевела на 55,9 долл., то есть на 306%. Цена за бочку опускалась 20 апреля до минус 37,63 долл. Это рекордное падение, по данным Dow Jones, с 1983 года, начала фиксирования данных стоимости нефти марки WTI.

Между тем, власти США и России призывают не драматизировать ситуацию. В частности, глава Белого дома Дональд Трамп уже традиционно через свой микроблог в Twitter заявил, что падение мировых цен на «чёрное золото» - «краткосрочное явление и примерно через месяц они будут на уровне в 25-28 долл. за баррель».

В свою очередь руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков также призвал не придавать серьёзного значения обвалу нефтяных котировок.

«Что касается вот этой вот свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно такой спекулятивный момент. И безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску», – считает он.

По словам представителя Кремля, главное здесь, что российские власти располагают всеми необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий такой международной волатильности для нашей экономики.

«И конечно, при необходимости все эти ресурсы, которые имеются под рукой, будут задействованы», – пообещал Песков.

Дмитрий Хомяков из «КСП Капитал УА» также призывает спокойно отнестись к беспрецедентному падению цен на нефть, считает при этом, что рубль довольно спокойной отреагировал на этот обвал.

«Стоит отметить что у российского регулятора достаточно мер для контроля курса нацвалюты, тем более, что уже озвучена возможность снижения ключевой ставки», – подчеркнул он.

Эксперт уверен, что на ближайшем заседании ЦБ РФ, которое состоится в предстоящую пятницу, ключевая ставка будет снижена на 25-50 б.п. Кроме того, по его мнению, у Кабмина РФ есть резервы для поддержки экономики в условиях длительного нахождения цен на нефть на низком уровне.

«В то же время, как в понедельник признал Михаил Мишустин, уже принятые меры пока не достигают своих целей, а выделенные средства не расходуются. Так как не все вопросы с получением помощи могут быть решены удаленно, возможно, что проблему можно будет решить уже после ослабления карантинных мер. При этом нынешние цены на нефть действительно некомфортны для бюджета страны, но резервов должно хватить как минимум в кратко- и среднесрочной перспективе», – полагает Хомяков.

Анна Бодрова из Альпари тоже считает, что рубль пока игнорирует волатильность в нефти.

«Из-за последних сырьевых колебаний отклонения курса рубля в парах с иностранными валютами выглядят действительно незначительными».

Эксперт отметила, что отсутствие выраженной амплитуды колебаний в рубле означает, что и регулятор, и Минфин внимательно следят за происходящим, поддерживая курс интервенциями.

«Думаю, что краткосрочно, доллар может оставаться в пределах 77,00-78,00 руб., но без опоры на ЦБ курс давно бы улетел выше 80 руб.», – заявила она.

В свою очередь Андрей Кочетков из открытия брокер предположил, что у российской валюты есть неплохие шансы войти в списки первой очереди на инвестиции от иностранных инвестров, которые уже сейчас подбирают активы, имеющие шансы на рост в условиях будущего ослабления доллара. Так как рубль, по его мнению сохраняет реальную доходность в отличие от доллара и евро.

«Но боюсь, что в ближайшей перспективе давление на нацвалюту сохранится, и он из-за текущих котировок нефти может свалиться в коридор 78,00-80,00», – резюмировал он.