Ломбарды рвутся в онлайн

«Ломбарды — главные бенефициары любого кризиса. Так было в 1998, 2008, 2014 годах. В это время возрастает спрос на их услуги, — рассказывает управляющий директор компании “Септем Капитал” Денис Козлов. — Ломбард “Мастер” указывает, что у него две недели назад было неудовлетворенных заявок на 200 миллионов рублей».

Всего рынок ломбардного кредитования в России составляет около 37 млрд рублей (по данным ЦБ на конец третьего квартала 2019 года), на нем около 3800 тыс. игроков, среди которых такие крупные сети, как Sunlight.

«По данным НАФИ, услугами ломбардов пользуются от восьми до десяти процентов граждан РФ. Исходя из сообщений в СМИ, более 60 процентов россиян не имеют сбережений, а у кого они есть — могут продержаться максимум полгода», — рассказывает генеральный директор и председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. Он также напоминает, что в «подвешенном» состоянии находится большое количество мигрантов, которым крайне тяжело или даже фактически невозможно получить финансовую поддержку в розничных банках или других финансовых институтах. «Получается, что ломбарды сейчас чуть ли не единственный финансовый институт, способный удовлетворить потребности в небольших займах для очень существенной доли граждан РФ и мигрантов», — заключает Алексей Лазутин.

Услугами ломбардов пользуются не только частные лица, некоторые крупные сети работают и с предпринимателями. При этом деятельность ломбардов — кредитование под залог изделий из золота и других компактных ценностей — несет в себе довольно мало рисков. В случае неспособности клиента погасить кредит ломбард всегда может продать ценности, оставленные в залог. Соответственно, ломбарды могут без особых проблем выдавать кредиты во время кризиса даже неблагонадежным клиентам, которых другие финансовые организации на порог не пустят.

Однако именно необходимость получения и оценки залога приводит к проблемам в нынешней ситуации. «В отличие от других участников финансовых рынков ломбарды в связи с особенностями их работы не могут предоставлять свои услуги в онлайн-режиме», — поясняет председатель комитета по финансовым рынкам «Опоры России» Павел Самиев. Алексей Лазутин добавляет, что оценка золотых изделий требует ряда технологических процессов, и сделать это без присутствия сотрудника либо ряда технических приспособлений очень сложно. К тому же по закону «О ломбардах» ломбард обязан хранить залог у себя, так что дистанционно ломбард функционировать просто не может.

Именно это обстоятельно подталкивает некоторые региональные власти к закрытию ломбардов. По информации Алексея Лазутина, ломбардам запрещают работать в Крыму, Белгородской и Тульской областях. Их начинают закрывать на Урале, во Владикавказе, есть случаи закрытия ломбардов в Санкт-Петербурге. В Первоуральске уже было принято судебное решение о закрытии обособленного подразделения сетевого ломбарда. Москву это пока не затрагивает.

Надо отметить, что Банк России разрешил некредитным финансовым организациям (ломбарды относятся именно к ним) работать в режиме новогодних праздников. Однако прокомментировал, что это разрешение «не распространяются на регионы, где введены специальные ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса». Ситуация неоднозначная, но все-таки стоит помнить, что сотрудники серьезных ломбардов общаются с клиентами через стекло, и многие из них работают в перчатках даже без ограничительных мер.

Большинство ломбардов смирились с ситуацией, но некоторые ищут альтернативные решения. Например, в Мосгорломбарде прорабатывают сценарий, при котором они будут осуществлять доставку залогов и выдачу займов не в стационарных объектах, а непосредственно по месту пребывания клиентов. Однако в этом случае из-за специфики оценки, необходимой квалификации персонала и вопросов обеспечения безопасности объемы несколько сократятся. Может также пригодиться вендинговый золотомат — Custody Bot (разработан Goldmint по заказу Мосгорломбарда), который позволяет технически без участия человека покупать/продавать золото, а также выдавать займы под залог украшений из драгоценных металлов. Внутри Custody Bot установлен спектрометр, а также механизм определения золота гидростатическим методом. Сейчас идут переговоры с Банком России, чтобы снять регуляторные ограничения для его автономной работы в качестве ломбарда.

Интересно, что даже столь большой спрос не вызовет повышения ставок по займам, которые выдают ломбарды. Связано это с тем, что ЦБ установил максимальную ставку, по которой ломбарды могут предоставлять займы. «Сейчас она составляет 143 процента годовых. И до кризиса, и сейчас почти все ломбарды выдают по верхней границе, поэтому роста ставок не происходит, — рассказывает Денис Козлов. — Правда, ломбард “Мастер” до кризиса выдавал по ставке 60 процентов, а сейчас поднял ставку до 75». Особая ситуация именно этого ломбарда связана с его специализацией. Как поясняет управляющий директор «Септем Капитал», ломбард «Мастер» специализируется на выдаче крупных займов. Средний размер займа — 1,3 млн рублей, а в среднем по отрасли — 12 тыс. рублей.

При всех сложностях ломбарды продолжат работу, а некоторые даже выпускают биржевые облигации. Раньше на облигационном рынке отмечался только «Мастер», сейчас первый выпуск коммерческих облигаций размещает Мосгорломбард. «Девятого апреля мы разместили восьмой выпуск биржевых облигаций ломбарда “Мастер” на сто миллионов рублей, — рассказывает Денис Козлов. — Если до кризиса размещение такого выпуска проходило за несколько часов с огромной переподпиской, то сейчас сбор заявок занял неделю, но размещение все-таки прошло успешно».

Напоследок отметим, что даже если ломбарды будут временно закрыты, то по окончании ограничительных мер можно ожидать резкого наплыва клиентов. «Сейчас действительно наблюдается рост спроса на услуги ломбардов. Однако реализуется этот спрос уже, скорее, после снятия ограничительных мер. Экономические проблемы у населения к тому моменту никуда не денутся, а возможно, и увеличатся», — заключает Павел Самиев.