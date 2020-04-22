Лукашенко запретил вывозить из страны аппараты ИВЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил постановление правительства о запрете вывоза на фоне пандемии коронавируса из страны аппаратуры для кислородной терапии и искусственного дыхания, передает национальный правовой интернет-портале республики.

Правительство постановило дополнить приложение к постановлению указа белорусского президента от 5 апреля 2016 года «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» пунктом от 17 марта 2020 года «Аппаратура для кислородной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура», регулирующим данный вид деятельности, говорится в документе. Уточняется, что запрет на вывоз не распространяется на вывоз аппаратуры, которая применяется для озоновой или аэрозольной терапии. Документ вступил в силу с 20 апреля, то есть со дня его официального опубликования.

Ранее президент Лукашенко своим указом запретил вывоз из страны медицинских масок, перчаток, халатов и других средств индивидуальной защиты. Вывоз данных товаров возможен только гражданами страны в целях личного использования. Запрет будет действовать до 1 июня текущего года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подверг критике эффективность российских тестов на новый тип коронавируса. Он заявил, что «тесты из РФ – ни к чёрту», в республике от них отказались, перейдя на свои и китайские.