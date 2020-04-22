«Лукойл» и «Роснефть» возглавили ралли

Индексы растут на 3-5% на фоне восстанавливающейся цены нефти. Котировки нефтяников также пошли вверх. Однако говорить о прохождении кризисного момента рано: общий спрос на «черное золото» в мире продолжает падать.

Индекс Мосбиржи в среду вырос на +3,43% до 2573,41 пунктов. Индекс РТС поднялся сразу на +5,32% до 1066,01 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:33 мск стоила - 20,51 долларов за баррель (+6,10%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 76,03 рублей за доллар.

Акции нефтяных компаний росли на 7-4%: «Татнефть» (обыкновенные +7,66%, «префы» (+5,61%), «Лукойл» (+6,11%), «Роснефть» (+5,94%), «Сургутнефтегаз» (+5,66%), «Русснефть» (+4,26%), «Башнефть» (+4,47%).

Завершение сделки по продаже компаний Эльгинского угольного комплекса подогрело интерес к акциям «Мечела» (обыкновенные +3,92%, «префы» +10,52%). Теперь компания сможет частично погасить долги. Эксперты ИК «Фридом Финанс» считают, что в рост акций «Мечела» спекулятивный и преобладает над фундаментальными факторами, а именно плохой конъюктурой рынка угля и стали.

Хуже рынка торговались акции «Яндекса» (-0,23%) и «Акрона» (-0,17%).