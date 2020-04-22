Мечел продал за долги одно из крупнейших в мире угольных месторождений

Сделка по продаже компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс, закрыта. Об этом говорится в пресс-релизе «Мечела» на сайте компании.

По соглашению, покупателю, компании ООО «А-Проперти» перейдет 51% в ООО «Эльгауголь», ООО «Эльга-дорога» и ООО «Мечел Транс Восток». Эти активы обошлись покупателю в 89 млрд рублей с учетом значительной премии за контроль. Одновременно была погашена задолженность Эльги перед ВЭБом на 107 млн долларов США. То есть общая сумма сделки составила около 142 млрд руб. По информации «А-Проперти» сделка профинансирована из собственных средств акционеров с привлечением займа от консорциума российских банков.

Ранее «А-Проперти» заключила опционы о приобретении 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка (одного из основных кредиторов «Мечела») за 45 млрд. руб. и после их реализации станет 100%-ным владельцем Эльгинского проекта. Условием опционной сделки с Газпромбанком, к слову, был выкуп контрольного пакета Эльги у «Мечела».

Владелец «А-Проперти» Альберт Авдолян заявил: «Мы очень довольны успешным завершением сделки. Первый этап формирования промышленного кластера, включающего Якутскую топливо-энергетическую компанию, считаем завершенным».

Напомним, Якутскую топливо-энергетическую компанию Авдолян получил осенью прошлого года за долги. Это был на тот момент последний крупный актив находящегося под арестом по обвинению в создании преступного сообщества Зиявудина Магомедова.

«Мечел» дал понять, что причина продажи им одного из крупнейших мировых угольных месторождений та же – неподъемные долги.

«В текущих экономических условиях и существующего уровня долга мы приняли для себя непростое, но взвешенное решение о продаже Эльгинского угольного комплекса. Полученные в результате сделки средства будут направлены на погашение части кредитных обязательств перед банками ВТБ и ГПБ. Сокращение финансовой нагрузки будет способствовать реализации инвестиционной программы, направленной на увеличение добычи и переработки угля на наших предприятиях в Кузбассе и Якутии, а также на рост объемов производства высокомаржинальной продукции в металлургическом дивизионе. Это позволит нам сохранить финансовую и социальную стабильность в работе предприятий и обеспечить дальнейшее развитие Группы “Мечел”», – отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

Как уточнили в компании, средства, вырученные от сделки, пойдут на погашение долгов перед ВТБ и Газпромбанком – пропорционально доле каждого из банков в задолженности «Мечела». То есть, ГПБ получит 42,6% от общей суммы, ВТБ - 57,4%. В том же пресс-релизе металлургическая компания сообщила, что реструктурировала на 10 лет 237 млрд рублей, которые ей останется выплатить по этим займам после погашения части долга за счет средств, полученных за Эльгу. Если быть точным, срок погашения задолженности продлевается на 7 лет до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на 3 года.

На конец года чистый долг «Мечела» составлял 400 млрд рублей, и в заключении к годовому отчету аудитор компании «Эрнст энд Янг» выражал «значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность».

Сразу после объявления о сделке акции «Мечела» подскочили на Московской бирже на 17% до 77,18 руб. Сейчас бумаги металлургической компании торгуются по 72, 35 руб. за штуку.