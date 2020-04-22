Прогноз погоды на 7 дней: синоптики рассказали об удивительных погодных кульбитах

Климатическая обстановка на большей части Русской равнины продолжает удивлять своим непостоянством. Повышенный температурный фон неожиданно меняется резким похолоданием и морозами, обширные циклоны вытесняются мощными антициклонами, на смену пасмурной погоде – приходит солнечная, редкие осадки – переходят в проливные дожди, а местами и в обильные снегопады. По прогнозу синоптиков, до конца апреля в России ожидаются очередные погодные кульбиты.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков на 7 дней дней

По прогнозу синоптиков, удивительные погодные кульбиты уже поменяли климат в Москве. Так, ещё накануне в некоторых районах российской столицы воздух прогревался до плюс 14-15. О уже в ночь на среду похолодало – столбики термометров опускались до нуля. Значительно ниже нормы будет температура воздуха также в четверг, 23 апреля. Так, после полуночи подморозит до минус 5 в Москве и до минус 6-7 – Подмосковье. Возможны осадки в виде снега. В дневные часы – также прохладно, всего 4-7 градусов выше нуля.

Согласно прогнозу синоптиков, к климатической норме погода в регионе вернется только в воскресенье, 26 апреля. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, резкое похолодание в Москве стало следствием того, что центральная часть России попала в периферию глубокого мощного циклона.

«Холодный воздух закачивается с Северного Ледовитого океана, причём не только с Баренцева моря, но и даже с Новой Земли. Именно поэтому температурный фон сейчас такой низкий», – пояснил метеоролог.

Кроме того, из-за сильного ветра, порывы которого местами достигают свыше 20-23 метров в секунду, в столичном регионе до полуночи 23 апреля продолжит действовать жёлтый уровень погодный опасности.

27-29 апреля станет облачно, прогнозируются осадки, местами обильные и продолжительные. Новые погодные кульбиты, по прогнозам синоптиков, ожидаются 30 апреля и в первых числах мая, когда тёплые воздушные массы, пришедшие из Атлантики, поднимут температурный фон до плюс 17-20.

Прогноз погоды на 7 дней в Сибири

В северных регионах страны ещё с конца прошлого года держится аномально тёплая погода. Приносимое атлантическими циклонами тепло практически исключило сильные морозы. Так, последний месяц 2019 года оказался здесь на 5 градусов выше обычных значений.

По прогнозу синоптиков, апрель-2020 на севере Сибири также идёт на рекорд. По данным метеорологов, здесь ещё ни разу среднесуточная температура воздуха не оказывалась ниже климатической нормы и даже не приближалась к ней. А в отдельные дни положительная аномалия составляла 14-16 градусов. Не станут исключение и ближайшие 7 дней – вся последняя декада второго календарного месяца весны будет значительно выше нормы.

В частности, синоптики в шоке от фантастически аномальной жары, которая будет держаться, например, в Новосибирске в период до 24 апреля включительно – даже ночью здесь будет плюс 15-16, а днём воздух прогреется до 27-29 градусов выше нуля. Однако уже в пятницу, 25 апреля сибиряков ждут новые погодные кульбиты – сильный ветер нагонит тучи, пойдёт дождь, а столбики термометров опустятся до плюс 5-6 ночью и до плюс 12-14 – днём. На этом температурные качели не закончатся – в понедельник, 27 апреля потеплеет до плюс 20, но к концу месяца вновь станет холодно – всего 9-11 градусов выше нуля.

Погода на 7 дней в регионах Дальнего Востока России

Продолжаться погодные кульбиты также на Дальнем Востоке. Ещё накануне большую часть региона накрыл циклический вихрь, который принёс похолодание, осадки и сильный ветер. При этом в ночь на среду, 23 апреля во Владивостоке столбики термометров опустятся до минус 2-4, пойдёт мокрый снег.

Сильные осадки и понижение температурного фона прогнозируются на Сахалине. В начале этой недели здесь ярко светило солнце, а воздух прогревался до плюс 12. Но уже сегодня подморозило до минус 1-3, выпал снег. В четверг ожидается усилении ветра, порывы которого могут достигать 20-25 метров в секунду.

Сейчас антициклон перемещается на север Японского моря. Поэтому в ближайшие дни сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега продолжат выпадать не только в Приморье и на Сахалине, но также в Хабаровском крае

Засыпает снегом и Амурскую области. До четверга, 23 апреля при минусовой температуре на область обрушится более месячной нормы осадков. Например, в Благовещенске только за прошедшую ночь на город в виде снега выпало почти 29 мм снега.

Но уже с вечера четверга всё в очередной раз начнёт меняться – осадки прекратятся, кучевые облака рассеются, а столбики погодных градусников поднимутся к понедельнику, 27 апреля почти до летних плюс 17-19.

Прогноз погоды 7 дней в СПб

Очередные погодные кульбиты, по прогнозу синоптиков, ожидаются в Санкт-Петербурге. До четверга, 23 апреля в городе на Неве будет относительно тепло. Так, в светлое время суток градусники покажут плюс 10-12, при этом осадки пока не прогнозируются. Но уже в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до минус 1-2, утром 24 апреля выпадет снег.

В период с 25 по 29 апреля ожидается очень пасмурная погода. В светлое время суток воздух станет прогреваться всего до плюс 6-8, после полуночи остывать до нуля – минус 2. Возможны дождь и мокрый снег, а также северо-восточный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.