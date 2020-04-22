Россия не сможет напечатать денег

Глава Сбербанка России Герман Греф в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для Rambler Group заявил, что отказ властей России от применяемой в других странах практики прямой раздачи денег пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции COVID-19, объясняется отсутствием возможностей.

«Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить эмитировать совершенно спокойно в очень короткий период времени 3 трлн долларов долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или у европейских стран. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь такое количество денег», — заявил Герман Греф.

Именно поэтому, по его словам, о «вертолетных деньгах», чтобы помогать всем, и не может идти речь. Но нужно «помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса».

По словам главы Сбербанка, в один и тот же период времени нельзя пытаться решить все задачи одновременно, а потому сейчас — в разгар «жесточайшего кризиса» — нужно говорить о поддержке наиболее уязвимых и наиболее бедных слоев населения, сохранении здоровья людей и рабочих мест.

Нет резервной валюты, но есть резервы

Банкир рассуждал о том, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, что США является мировым эмиссионным центром. Штаты, а так же и ЕС, могут себе позволить печатать необеспеченные доллары и евро и выпускать их в обращение, потому что они являются резервными валютами и все равно будут поглощены мировой экономикой. И что Россия, к сожалению, не является центром эмиссии рублей в мире, что рубль — не резервная и даже не свободно конвертируемая в мире валюта, поэтому регуляторы не могут выпустить дополнительные объемы денег на внутренний рынок, поскольку это сразу вызовет инфляцию.

В этих условиях, как считает Алексей Антонов, должно хватить объема резервных фондов, как это было после кризиса 2008 года, на 2-3 года поддержания госрасходов, пока экономика будет восстанавливаться. Кроме того, резервные деньги следовало бы пустить на замещение выпадающих доходов, которые образуются от налоговых «скидок». И эти скидки следовало бы сделать для малого и среднего бизнеса не символическими, как сейчас, а вообще освободить малые предприятия от налогов на год-два.

Побарахтаемся

Несмотря на то что правительство не готово пойти по стопам США и Японии и запустить «вертолетные деньги», население не забыто, говорит, в свою очередь, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. В самом первом обращении к нации, посвященному коронавирусной инфекции, 25 марта президент Владимир Путин сделал особый акцент на том, что период «нерабочих дней» предполагает сохранение зарплат.

По данным главы Минфина Антона Силуанова, совокупный объем средств, выделенных на ликвидацию последствий COVID-19, уже достиг 3,1 трлн руб., что эквивалентно 2,8% ВВП, указывает эксперт. Однако в этой величине учтены госгарантии, налоговые отсрочки и кредитные каникулы – то есть, не «живые деньги». Но не стоит исключать, что уже в ближайшем будущем в этом отношении наступит большая ясность. В СМИ появилась информация о том, что уточненный бюджет на этот год будет предполагать его дефицит в 5,6 трлн руб. (изначально планировался профицит в 900 млрд руб.).

По сравнению с предыдущей версией расходы могут быть увеличены на 1,1 трлн руб. до 20,8 трлн руб. Так, одним из вариантов рассматривается увеличение зарплат госслужащих на 10%.

Из-за падения доходной части бюджета для финансирования дефицита бюджета из Фонда национального благосостояния будет направлено 2 трлн руб., остальное будет покрыто за счет неизрасходованных сумм прошлых лет и займов.

Однако не стоит исключать, что финальная версия документа может в итоге предполагать более весомую поддержку экономики государством, о чем говорят слова Грефа о резервах на эти цели в 10% от ВВП. Правительство пытается найти баланс между тем, чтобы поддержать экономику и «не палить резервы».

Акцентируя внимание на имеющихся фискальных возможностях, глава Сбербанка отметает, как и глава ЦБ Эльвира Набиуллина до него, возможность использования «вертолетных денег». Это, считает Михаил Коган, обусловлено отсутствием у рубля статуса резервной валюты и относительно низкой емкостью долгового рынка. США и Япония сделают этот «впрыск» экономики за счет размещения новых государственных облигаций, которые смогут быть поглощены в таких огромных количествах за счет спроса внутренних инвесторов, так и инвесторов из-за рубежа.

Спрос внешних участников, очевидно, сократится, и для выкупа ценных бумаг потребуется помощь центральных банков, что в среднесрочной перспективе может подорвать статус доллара и йены в качестве резервных валют, что в определенной мере уже происходит. Но власти этих стран пока могут позволить себе подобные «эксперименты», что подтверждается устойчивостью курсов их валют против валют других стран.

В России прямая эмиссия необеспеченных рублей грозила бы возвратом в 90-е с гиперинфляцией, уверен эксперт. Внутренний рынок госдолга, в условиях фактически «закрытого» внешнего из-за санкций и дедолларизации, ограничен в объемах по «перевариванию». Неслучайно из 5,6 трлн руб. дефицита ориентировочно на этот источник приходится только 2,6 трлн руб. Более высокий аппетит Минфина может привести к росту ставок, что отразится увеличением стоимости заимствований для бизнеса и населения, а это едва ли пойдет на пользу страдающей в условиях ограничений из-за COVID-19 экономике.

Что касается сбережений, то в условиях нынешних процентных ставок рублевые депозиты по-прежнему выглядят привлекательно. В то же время из-за сохранения высокой зависимости от конъюнктуры рынка энергоносителей рубль подвержен периодам резкого ослабления, что обуславливает необходимость страховки от такого рода обстоятельств за счет покупки валюты. Теперь, когда из-за драматичного сокращения деловой активности власти многих развитых стран включили «печатный станок», действительно, наилучшей стратегией является диверсификация по многим валютам.

Это, уверен Михаил Коган, позволит сгладить изменения валютных курсов по отношению друг к другу. Совет главы Сбербанка для бизнеса: научиться «жить под водой» может означать призыв подготовиться к медленному восстановлению ситуации в экономике и к поиску новых нетривиальных решений по увеличению операционной эффективности и сохранению выручки.