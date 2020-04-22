Росстат сообщил о соотношении мужчин и женщин в России

Как следует из данных Росстата, в России к началу 2020 года на тысячу женщин приходилось 866 мужчин, сообщает Regnum. Превышение числа мужчин над количеством женщин наблюдается только в возрастной группе от 0 до 29 лет. Здесь на 1000 женщин приходится 1050 мужчин, следует из данных организации. В более старших возрастных группах этот показатель резко меняется и увеличивается в сторону количества мужчин. В категории 30-39 лет соотношение почти одинаковое и на каждую тысячу женщин приходится 999 мужчин. В возрастной группе от 40 до 49 лет разрыв становится еще больше 926 мужчин на 1000 женщин. Среди россиян в возрастной категории от 50 до 59 лет разрыв увеличивается до соотношения на 1000 женщин приходится 840 женщин. И наконец, в возрастной категории от 60 до 89 лет в России на 1000 женщин приходится всего 569 мужчин.

Росстат сообщает, что до столетнего юбилей доживают всего 289 российских мужчин на тысячу женщин. Среди долгожителей в возрасте более 100 лет и старше насчитывается 436 мужчин на тысячу женщин. Что касается общей статистки, то к началу 2020 года в России проживали 68,1 млн мужчин и 78,6 млн женщин. Ранее сообщалось, что в России к началу текущего года проживало 22,6 тыс. граждан старше 100 лет. Данный показатель превысил на 10% прошлогодние данные за аналогичный период.