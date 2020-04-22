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РЖД просит губернатора Кемеровской области снизить для них налоги

Москва, 22.04.2020
ОАО «Российские железные дороги» обратились к губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву с просьбой обнулить налог на железнодорожную инфраструктуру в регионе, чтобы снизить убытки от перевозки угля. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на источник.
#Экономика

В регионе уже снизили налоги для ряда отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Однако жд-перевозки не включены в перечень пострадавших отраслей, который утвержден на федеральном уровне.

По словам источника агентства, компания направила губернатору области официальное письмо, где просит с 2020 года снизить до нуля налог на имущество организаций в отношении объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. Эти меры позволят стабилизировать ситуацию с растущими убытками компании от перевозки угля.

В 2019 году каменный уголь составил почти 30% от общего объема погрузки на сети РЖД. Это 372 миллиона тонн, из которых 227 приходится на Кузбасс. Однако доходы от перевозок полностью не покрывают затраты. Как сообщает РИА, в прошлом году убыток составил около 54,7 млрд рублей.

Ранее РЖД предприняла ряд шагов, чтобы стимулировать перевозки угля. Летом 2019 года компания снизила цену на 7,4% на перевозки энергетического угля в порты Азово-Черноморского бассейна. В марте этого года из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке компания ввела скидки на перевозку энергетического угля через порты Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, цену снизили на 12,8%, с 6 апреля аналогичные скидки ввели на перевозки антрацита. Для перевозок энергетического угля в Китай через Россию и Казахстан установили скидку 12,8% или 25% в зависимости от расстояния перевозки.

Все эти скидки – большая помощь российским угольщикам, однако они сказываются на бюджете РЖД, и естественно, что компания ждет системной поддержки от региональных властей. 

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