«Жестокое окончание сланцевой революции»

Черный понедельник плавно перешел, похоже, в не менее черный вторник. Спровоцированный пандемией коронавируса и кризисом очередной обвал цен на нефть может отправить в нокаут американский сланцевый сектор и сократить добычу нефти в США на пятую часть. Уже на первом этапе добыча может упасть на 1,75 млн бар./сутки, а количество новых скважин, по прогнозам экономистов IHS Markit, до конца года может сократиться почти на 90%. Не удивительно, что Bloomberg называет происходящее «быстрым и жестоким окончанием сланцевой революции».

Недолгим, судя по всему, окажется и объявленное в прошлом году Дональдом Трампом мировое лидерство Америки в энергетике. Первый в истории уход цен на нефть марки WTI в минус означает, что в моменте продавцам приходилось платить покупателям за то, чтобы те забрали у них нефть.

В понедельник речь шла о майских фьючерских контрактах. Во вторник под ударом оказались июньские. Сейчас цена за баррель WTI колеблется в районе 10 долларов. Это значительно ниже цены, необходимой для нормального существования нефтяных компаний, подавляющее большинство которых работает в убыток даже при 15 долларах за баррель.

В общем, повторяется Bloomberg, коронавирус устроил нефтяной отрасли кровавую баню. Нефтяники закрывают скважины и выключают каждую третью буровую установку, отказываются от фрекинга, увольняют 51 тысячу работников и сокращают зарплаты оставшимся. Со дня на день, наверняка, начнется и волна банкротств.

Публично торгуемые компании сократили бюджеты по бурению более чем на 31 млрд долларов. Суммарный долг американского энергетического сектора взлетел до 190 млрд, то есть увеличился всего лишь за одну неделю более чем на 11 млрд долларов. Половина в первой десятке наиболее крупных должников – нефтяные компании.

По данным Evercore ISI, очень вероятное полное отсутствие прибыли во втором и третьем кварталах может означать, что крупные нефтяные компании США «сожгли» 7 млрд долларов ликвидности. К концу этого кризиса до 30% публично торгуемых сланцевых компаний будут вынуждены так или иначе уйти с рынка, уверены аналитики Evercore.

В Хьюстоне, нефтяной столице Америки, коллапс нефтяного рынка в полной мере ощутит вся экономика. Теперь Техасу придется искать новый драйвер для роста. Энергетика, конечно, останется важной отраслью экономики штата, но ее важность значительно снизится.

Шансов на то, что ситуация быстро изменится к лучшему, крайне мало. Торговцы нефтью сейчас лихорадочно ищут места для хранения своей нефти. Все хранилища заполнены под завязку или будут окончательно наполнены в течение ближайших дней и недель.

Что касается США, то там все коммерческие хранилища заняты с конца февраля. Для того, чтобы уменьшить перенасыщение рынков нефтью, уйдут месяцы. Не видно конца и пандемии коронавируса, которая играет очень важную в происходящих сейчас событиях. Она фактически остановила глобальную экономику, что привело к обвалу спроса на нефть и дальнейшему затовариванию рынков.

Президент Armstrong Energy Inc. Кейл Армстронг призывает коллег готовиться к резкому падению доходов или к полному их исчезновению в неопределенном временном промежутке.

«Мне все равно, будут цены минус 37 или минус 5 долларов,- говорит он.- При таких ценах я все равно не могу работать».

В первую очередь остановится работа на старых скважинах с низкими дебетами, считают экономисты IHS Markit. Это приведет к снижению добычи нефти на 1,75 млн бар./сутки уже в ближайшие дни.

Нефтяники попытаются переждать шторм с более эффективными скважинами, которые, даже работая в убыток, смогут давать им хоть какие-то деньги.

«В мае нефтяной рынок США ждут особенно трудные времена»,- написал в аналитической записке для клиентов известный аналитик энергетического сектора Пол Санки.

Самой большой проблемой для сланцевого сектора может стать даже не сам кризис с его отрицательными ценами, а дефицит новых скважин, потому что практически все буровые работы уже прекратились или будут прекращены в ближайшее время. Снижение сланцевых скважин в первый год кризиса более чем на 60% будет означать, что для компенсации нефти, добывавшейся из старых скважин, потребуются новые скважины.

IHS считает, что к концу текущего года добыча нефти в США снизится до 10,1 млн бар./сутки с 12,8 млн в начале 2020 г. В 2021-22 гг. она вероятно еще больше снизится, считает аналитик Ной Баррет, приблизительно до 8,5 млн бар./сутки. В отдельных районах Баккеновского сланцевого месторождения и в Оклахоме она вообще прекратится.

«Для восстановления (отрасли) потребуются свежие капиталы,- говорит Ной Баррет,- но в ближайшем будущем вероятность найти их будет равна нолю».