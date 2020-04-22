Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах России

Сергей Собянин – столичный градоначальник – предложил распространить систему цифровых пропусков, которая действует сейчас в Москве, на всю территорию страны. По мнению мэра, это поможет оптимизировать борьбу с распространением нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 и контролировать перемещение граждан, передает ТАСС.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, – подчеркнул Собянин. – Я считаю, что её можно не только на близлежащие регионы распространить, но и на другие. Это необходимо сделать для контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах».

Как считает Собянин, это позволит местным властям получать возможность контролировать транспортные потоки, отслеживать перемещение граждан без разрыва межрегиональных связей.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

Статистика по коронавирусу на 22 апреля в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 5 236 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 57 999 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 4 268 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 2 548 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 20 980. На втором месте – Подмосковье (+631 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+294). Далее следуют Рязанская область (+101) и Республики Татарстан (+75).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 513 человек, из них 57 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 4 420 человек, за прошедшие сутки – 547.