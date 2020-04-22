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Спрос на игрушки для взрослых вырос во время карантина

Москва, 22.04.2020
  • Спрос на игрушки для взрослых вырос во время карантина

Вова Жабриков/URA.RU/ТАСС

По данным оптового поставщика товаров для взрослых «Поставщик счастья», за две недели с 23 марта продажи этих товаров увеличились на 24,6% в денежном выражении.

Наибольший рост отмечается в категории товаров для женщин — на 82 процента, товары для мужчин — на 69 процентов. Почти на 60 и 80 процентов выросли продажи анальных игрушек и страпонов, соответственно. Хороший рост показало и эротическое белье — 29%, а также товары категории БДСМ — их продажи выросли на 46%.

При этом в структуре продаж растет доля отечественных производителей: в апреле доля российских брендов составляет 25 процентов, в том время, как год назад — 15%.

«Структура спроса меняется в пользу более бюджетных товаров. А это, как правило, либо китайские, либо российские бренды. И в сегодняшней ситуации покупатель отдает предпочтение российскому производителю. Мы прогнозируем, что доля российских производителей будет расти. Но полного импортозамещения, конечно, не произойдет, отечественные производители на данный момент не закрывают все товарные группы», — говорит Дмитрий Коробицын, генеральный директор компании «Поставщик счастья».

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