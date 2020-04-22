Трамп нашел способ минимизировать последствия падения цен на нефть

Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что лучшим способом справиться с последствиями падения цен на нефть является возобновление экономической активности страны, перезает телеканал «Звезда».

«Самый мощный инструмент — открыть нашу страну», — сказал американский президент. Ранее он сообщил о намерении выделить дополнительные средства на поддержку нефтяной отрасли США, в этой связи уже даны поручения министру энергетики Дэну Бруйетту и министру финансов Стивену Мнучину разработать соответствующий план по предоставлению средств на поддержку компаний и сохранению рабочих мест.

Ранее президент Трамп заявил, что уверен в краткосрочности падения цен на нефть и стабилизации рынка в ближайший месяц. По мнению, американского главы нефть вернется к отметке в 25-28 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже цена фьючерсов с поставкой в мае на нефть WTI рухнула почти на 300%, составив минус $37,63 за баррель. Стоимость сырья достигла отрицательного уровня впервые в истории, отмечают участники торгов. Падение 20 апреля цены WTI также стало рекордным, начиная с 1983 года, когда в мире начали отслеживать подобную статистику.

Аналитики рынка уверены, что на состояние нефтяного рынка продолжает оказывать влияние резкое падение спроса из-за коронавируса. Ситуация привела к наводнению нефтью при недостаточном количестве резервуаров для ее хранения. В этой связи производителям нефти приходится платить покупателям, чтобы те просто забрали нефть.