Цена на нефть Brent опустилась до минимума двадцатилетней давности

Как свидетельствую данные торгов на Лондонской биржи ICE, стоимость нефти Brent показывает минимальные, начиная с 1999 года отметки, сообщает ТАСС.

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов потеряла 17,33% — до $15,98 за баррель. Уточняется, что последний раз баррель Brent пробивал отметку в 16 долларов в 1999 году. Ситуация начала меняться в сторону понижения цены на Brent в 06:00 по московскому времени, когда баррель Brent торговался по $19. После этого началось резкое падение.

Накануне 21 апреля цены на сорт WTI упали на 300% и торговались в отрицательных значениях, минус $40 за баррель. Аналитики отмечают, что паника возникла, что вчера был последний торговый день перед истечением контракта. Также ситуацию усугубляют переполненные нефтехранилища из-за резкого спроса на фоне распространения коронавируса в мире. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что он намерен воспользоваться ситуацией и заполнить полностью стратегические хранилища страны баснословно дешевой нефтью. Помимо этого, Трамп сообщил, что намерен рассмотреть вопрос о приостановке закупки нефти у Саудовской Аравии, импорт из которой составлял в марте 401 тыс. барр. сутки, месяцем ранее, в феврале США закупали 453 барр./сутки.