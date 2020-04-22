Учёный рассказал, сколько минут в день надо заниматься физкультурой в самоизоляции

Александр Суворов – заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского – рассказал, сколько минут ежедневно необходимо тратить на занятия физкультурой в режиме самоизоляции.

По мнению учёного, физическими упражнениями надо заниматься не менее 45 минут в день, передаёт РИА Новости.

«Существует такое понятие, как «мышечная радость». И чтобы её почувствовать надо позаниматься как минимум 45 минут. Этого времени достаточно для того, чтобы в у человека изменился гормональный статус, а организм испытал внутреннюю радость», – подчеркнул Суворов.

Он также подчеркнул, что физические тренировки должны быть обязательными и регулярными. При этом учёный посоветовал заниматься любыми упражнениями.

«Даже самый простой эластичный бинт является многофункциональным инструментом, позволяющим тренировать и нагружать практически все группы мышц. Когда мы не двигаемся, не занимаемся спортом, первое что мы теряем – это гибкость. Поэтому упражнения на гибкость являются обязательным элементом», – резюмировал Суворов.

Статистика по коронавирусу на 22 апреля в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 5 236 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 57 999 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 4 268 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 2 548 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 20 980. На втором месте – Подмосковье (+631 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+294). Далее следуют Рязанская область (+101) и Республики Татарстан (+75).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 513 человек, из них 57 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 4 420 человек, за прошедшие сутки – 547.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.