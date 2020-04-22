Вход/Регистрация Подписка

Учёный рассказал, сколько минут в день надо заниматься физкультурой в самоизоляции

Москва, 22.04.2020

Александр Суворов – заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики имени Циолковского – рассказал, сколько минут ежедневно необходимо тратить на занятия физкультурой в режиме самоизоляции.

По мнению учёного, физическими упражнениями надо заниматься не менее 45 минут в день, передаёт РИА Новости.

«Существует такое понятие, как «мышечная радость». И чтобы её почувствовать надо позаниматься как минимум 45 минут. Этого времени достаточно для того, чтобы в у человека изменился гормональный статус, а организм испытал внутреннюю радость», – подчеркнул Суворов.

Он также подчеркнул, что физические тренировки должны быть обязательными и регулярными. При этом учёный посоветовал заниматься любыми упражнениями.

«Даже самый простой эластичный бинт является многофункциональным инструментом, позволяющим тренировать и нагружать практически все группы мышц. Когда мы не двигаемся, не занимаемся спортом, первое что мы теряем – это гибкость. Поэтому упражнения на гибкость являются обязательным элементом», – резюмировал Суворов.

Статистика по коронавирусу на 22 апреля в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 5 236 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 57 999 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 4 268 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 2 548 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 20 980. На втором месте – Подмосковье (+631 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+294). Далее следуют Рязанская область (+101) и Республики Татарстан (+75).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 513 человек, из них 57 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 4 420 человек, за прошедшие сутки – 547.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Как вести себя и не сойти с ума в годину катастроф
    Чем кино может пригодится в эпоху пандемии? Помимо уже привычных функций — отвлекающей от мрачных дум или, если повезет, художественно возвышающей — кино способно прийти на помощь и в практическом ключе.
  2. Помощь летит
    Наша авиационная индустрия пока потеряла лишь около половины пассажиропотока и уже обратилась к властям за поддержкой. Тем не менее, говорить о тотальном коллапсе нашей авиационной индустрии преждевременно
  3. Пять месяцев спустя, или что ученые теперь знают о коронавирусе
    Чему научились медики, и достаточно ли этого, чтобы остановить пандемию?
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама