В Кремле рассказали,что уже «прикидывают» дату голосования по поправкам

Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по голосованию по поправкам в Конституцию РФ уже есть «определенные прикидки», хотя окончательная дата еще не определена. Новость чиновник сообщил в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос о выборе даты референдума.

«Новые сроки будут определены по мере развития ситуации. Конечно, определенные прикидки существуют», - сообщил Песков. Он добавил, что пока говорить о новой дате, как «о чем-то решенном вряд ли можно». Представитель Кремля также сообщил, что перед окончательным решением по дате эпидемиологическую ситуацию будут анализировать.

«Где-то до начала мая еще предстоит проанализировать ситуацию», - добавил Песков. Он также подтвердил, отвечая на вопрос о возможности совпадения референдума с памятной датой, например, днем первого парада Победы 24 июня, что такое возможно.

«Но это не является обязательным условием. Здесь важен сам факт голосования», - резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, оглашенного 15 января, предложил внести в Конституцию РФ поправки. Глава государства аргументировал важность данного решения тем, что современная редакция данного документа устарела и сейчас мы живем «в другой стране».

10 марта космонавт, а ныне депутат-единоросс, Валентина Терешкова предложила «обнулить» все президентские сроки действующего президента Путина и предоставить ему право баллотироваться на пост президента еще раз. Поправка была внесена с голоса перед вторым чтением в законопроект об изменении Основного закона.