В Минобрнауки рассказали, когда начнётся новый учебный год в российских вузах

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. Об этом заявил в среду на брифинге

Валерий Фальков – министр науки и высшего образования РФ – рассказал, когда в российских вузах начнётся учебный год. В ходе специального брифинга для журналистов он заявил, что это произойдёт 1 сентября 2020 года, передаёт ТАСС.

«1 сентября в вузах должен начаться новый учебный года. Формат обучения мы определим позже исходя из текущей ситуации с коронавирусом», – сказал министр.

Статистика по коронавирусу на 22 апреля в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 5 236 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 57 999 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 4 268 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 2 548 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 20 980. На втором месте – Подмосковье (+631 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+294). Далее следуют Рязанская область (+101) и Республики Татарстан (+75).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 513 человек, из них 57 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 4 420 человек, за прошедшие сутки – 547.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.