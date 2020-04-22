В России растет спрос на соль

Российском потребительском союзе сообщили, что после рекомендаций Минздрава использовать соляной раствор для профилактики заражения коронавирусом россияне стали покупать больше соли. Производители уточнили, что поставки соли возросли на 20%. Уточняется, что ранее врачи выпустили рекомендации о промывке слизистых оболочек носа соляным раствором для профилактики заражения коронавирусом нового типа, передает ТАСС, ссылаясь на зампреда правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрия Леонова. Он сообщил, что рекомендации были выпущены Минздравом 9 апреля текущего года, после чего «количество заказов на поставки соли, получаемых производителями со стороны дистрибьюторов, выросло на 20%».

«По словам дистрибьюторов, они наблюдают рост приобретения соли россиянами для использования продукта в целях профилактики», - рассказал Леонов. Он напомнил, что Минздрав советует промывать нос раствором соли в целях профилактики заражения коронавирусом. Леонов поспешил успокоить граждан, сообщив, что у отечественных предприятий хватит мощностей обеспечить на 100% повышенный спрос на соль. Также производители готовы увеличить в случае необходимости производство соли, добавил руководитель.

Ранее из-за сообщений в прессе об эффективности имбиря в деле профилактики заболевания коронавирусом, резко выросли цены на данный продукт. После этого ФАС РФ начала проверку о картельном сговоре поставщиков имбиря на российский рынок.