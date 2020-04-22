ВЦИОМ: большинство россиян намерены придти на голосование по поправкам в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, 66% граждан России готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Результаты исследования публикует «Интерфакс», в чьем распоряжении находится документ. Не планируют голосовать, по данным ВЦИОМ, 15% россиян, еще 19% респондентов не определились с решением об участии в голосовании и готовы это сделать ближе к голосованию.

ВЦИОМ сообщает, что в случае проведения голосования 22 апреля, как было ранее намечено ранее, то явка избирателей составила бы 52-54% совершеннолетних граждан, имеющих право голоса. За поправки готовы отдать свой голос 67-68% участников из данного процента граждан. Против собирались проголосовать 30% респондентов, готовых придти на избирательные участки. По заявлению гендиректора Центра Валерия Федорова, изучение мнения граждан России по поводу поправок к Конституции продолжаются. ВЦИОМ намерен выпустить новый прогноз ближе к завершению периода самоизоляции.

Всероссийский опрос среди 1600 респондентов в возрастной категории от 18 лет был проведен 17 апреля по заказу Экспертного института социальных исследований.

Напомним, ранее голосование было намечено на 22 апреля текущего года, но из-за эпидемии коронавируса было принято отложить референдум на дату ближе к лету.