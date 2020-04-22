В России за сутки выявлено 5 236 новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 5 236 новых случаев заражения коронавирусом, передает федеральный оперштаб. Уточняется, что больные находятся в 78 регионах РФ и почти у половины из них - 43,4%, нет клинических проявлений заболевания, то есть пациенты являются бессимптомными носителями. В общей сложности в России по данным на 22 апреля 57 999 заболевших новым вирусом.

Первое место по заболеваемости коронавирусом удерживает Москва, в столице выявлено 2 548 новых случаев, в общей сложности в городе находится 31 981 заболевший. В Московской области выявлен 631 новый случай инфекции. На третьем месте по-прежнему Санкт-Петербург (+294). Далее следуют Рязанская область и Татарстан, в этих регионах выявлено 76 и 75 новых пациентов соответственно. В десятке областей с наибольшим приростом больных за минувшие сутки Мурманская область (+72), Калужская область (+71), Нижегородская область (+69), а также Приморский край с приростом в 62 пациента. По 52 новых случая выявлено в Тульской и Ростовской областях.

Выписались домой за сутки еще 547 человек, таким образом, общее число выздоровевших достигло 4420. Безвозвратные потери составили в общей сложности за весь период 513 человек.

Напомним, в целях борьбы с коронавирусной инфекцией в большинстве субъектов РФ введен режим самоизоляции. Помимо этого в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни, о чем в своем обращении к россиянам сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, правительство продолжает отслеживать всю информацию по статистике распространения коронавируса и готово сократить нерабочий период в случае улучшения эпидемиологической обстановки.