Адвокат Ольшанский оценил правомочность штрафов за езду без пропусков по данным видеокамер

Новый московский Кодекс об административных правонарушениях, принятый 2-го апреля, позволяет применять повышенные санкции к жителям Москвы за нарушение карантина и самоизоляции.

Если человек нарушил предписание оставаться дома с использованием личного транспорта, штраф выпишут дистанционно по данным камер видеонаблюдения, владельца отправят в больницу, а машину – на штрафстоянку. Забрать ее после окончания карантина владелец сможет, только оплатив пребывание машины на штрафстоянке.

Адвокат Леонид Ольшанский считает, однако, что московское правительство превысило полномочия.

«Летом минувшего года состоялся Пленум Верховного суда – о порядке применения главы 12 Кодекса об административных правонарушениях, - говорит Леонид Ольшанский. – Что сказал Пленум? Наказывать собственника по показаниям камер, работающих в автоматическом режиме можно только за нарушение Правил дорожного движения. А за нарушение экологических и санитарных правил, о которых сейчас идет речь, нельзя. За это можно наказывать только по классической схеме – подошел к человеку, взял его паспорт и т.д.».

Кроме того, юрист подчеркнул, что эвакуировать машину можно только, если хозяин находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Но даже в этом случае не может быть основанием выдачи машины – оплату за штрафстоянку. Надо отдать машину водителю, а деньги потом взыскать через гражданский суд.

Также Ольшанский рассказал, что если водитель имеет температуру тела 40 градусов, повышенное давление или болен холерой, то Кодекс не предусматривает его отстранения и эвакуацию машины.

Если же нарушение Правил дорожного движения заснято не камерой, работающей в автоматическом режиме, а средством, работающем не в автоматическом режиме: телефоном, фотокамерой, тогда нужно пригласить человека лично, попросить его паспорт и так далее.

Адвокат при этом пояснил, можно ли наказывать пешехода за нарушение санитарных норм?

«В классическом варианте модно остановить, попросить документы, составить протокол. Но нельзя наказывать по показаниям камер. Если камера показала человека у подъезда, его всё равно надо найти и куда-то пригласить, где на него составят протокол и так далее», – резюмировал Ольшанкий.

Полный текст обзора судебной практики, связанной с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации COVID-19, можно прочитать на сайте Верховного суда: http://www.supcourt.ru/files/28856/.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

Однако 10 апреля Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе из-за быстрого роста тяжёлых больных с пневмонией. В частности, с 15 апреля в российской столице действует пропускной режим. Граждане смогут передвигаться по Москве только при наличии специального цифрового пропуска.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте необходимо использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться этими картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ не позже чем за 5 часов до поездки, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Для передвижения пешком пока разрешения не требуется. Но гражданам можно покидать дома только в случаях, прописанных в указе мэрии.

Статистика по коронавирусу на 23 апреля в России и Москве

За последние сутки в России новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело ещё 4 774 человек. Всего на территории РФ выявлено уже 62 773 пациентов с COVID-19. Днём ранее в России было зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом.

Лидером по числу заболевших за сутки продолжает оставаться Москва, где выявили 1 959 новых заболевших. Общее число зафиксированных пациентов с коронавирусом в столице, таким образом, достигло отметки 22 939. На втором месте – Подмосковье (688 новых случаев инфицирования), на третьем – Санкт-Петербург (+191). Далее следуют Мурманская область (+97) и Ямало-Ненецкий АО (+94).

За время эпидемии от коронавируса в России умерли 555 человек, из них 42 за минувшие сутки. Выписаны по выздоровлению за весь период 4 891 человек, за прошедшие сутки – 471.