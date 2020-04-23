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«Бумеранг» пошел по миру

Москва, 23.04.2020
#Вооружения
#экспорт
#Экономика
  • «Бумеранг» пошел по миру

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Наша страна официально открыла продажи экспортного варианта новейшей унифицированной боевой платформы «Бумеранг», созданной Военно-промышленной компанией (ВПК).

«Это прекрасная новость для наших партнеров», — говорит глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. — «Новая платформа разрабатывалась по заданию Минобороны России, что уже говорит о ее высочайших характеристиках – она отвечает всем современным и перспективным требованиям ведения боевых действий». Но это еще не все.

«Бумеранг» во всех отношениях является уникальной платформой, так как на ее базе можно создавать машины самого широкого спектра применения с различным вооружением и оборудованием, включая тяжелые БМП, БТР и проч. «Интерес к «Бумерангу» уже проявили страны Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Мы считаем, что общий объем экспорта новой платформы в обозримой перспективе составит порядка 1 миллиарда долларов», — рассказал Михеев.

Напомним, что разработка «Бумеранга» началась почти десять лет назад, а в самом конце прошлого года ВПК, наконец, завершила предварительные испытания нового бронетранспортера. «Машина превзошла некоторые характеристики, заложенные в тактико-техническом задании Минобороны. Это касается как скорости, так и преодоления препятствий. А в целом, «Бумеранг», показал себя так, как мы и ожидали», — говорил в январе этого года «Эксперту» гендиректор ВПК Александр Красовицкий. — «Эта техника обладает уникальными свойствами по баллистической защите, защитой верхней полусферы, комплексами защиты от высокоточного оружия. Там есть специальные сэндвич-панели с разнесенным бронированием, в том числе с керамической броней. То есть эту машину невозможно подбить ракетой или реактивной гранатой из РПГ — еще на подлете все это будет уничтожено».

Но, несмотря на то, что в целом испытания «Бумеранга» прошли успешно, наши военные все-таки предложили внести в конструкцию БТР некоторые изменения, касающиеся внутренних отсеков.

«Мы переделаем две машины с учетом замечаний военных к лету нынешнего года и еще две создадим заново», — говорит Красовицкий. — «У нас уже готовы новые корпуса — они имеют больший размер, потому, что там предполагается более удобная органолептическая рассадка экипажа. Эти машины планируется подвергнуть баллистическим испытаниям, а также тестам на подрыв».

Но эти изменения коснутся только тех платформ, которые создаются в интересах Минобороны, а на экспорт планируется поставлять уже готовый вариант «Бумеранга». Впрочем, в перспективе для него планируется создать новые боевой модуль с автоматической пушкой калибра 57 миллиметров.

«Если все пойдет нормально, то уже в первый год за рубеж может быть продано от 100 до 150 новых боевых платформ», — говорит Александр Красовицкий. — «Ну а через год удвоим это количество, а через два — утроим».

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