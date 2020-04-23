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Эксперт рассказал, когда возобновится международное авиасообщение

Москва, 23.04.2020

По мнению генерального директора и владельца авиакомпании S7 Group Владислава Филева, международное авиасообщение возобновится только в апреле 2021 года. Он уверен, что принятых мер будет достаточно для того, чтобы заболело небольшое количество людей, поделился руководитель в интервью газете «Коммерсантъ».  

«Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей,— мы не получим коллективного иммунитета», - рассказал Филев. По его мнению, мир ожидает вторая волна эпидемии коронавируса, которая повлечет за собой запрет на полеты. В этой связи о восстановлении международной авиации в полном объеме можно говорить только через год.

Напомним, Китай в конце 2019 года сообщил в ВОЗ о вспышке неизвестной коронавирусной инфекции. Организация объявила эпидемию событием чрезвычайного масштаба. 11 марта ВОЗ объявила о переходе эпидемии в пандемию. На этом фоне Россия 27 марта приняла решение прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. Также разрешены транзитные рейсы, которые осуществляются по отдельным решениям правительства. На сегодня Россия входит в десятку стран с наибольшим количество инфицированных коронавирусом, в стране насчитывается более 50 тыс. заболевших, большинство из которых в Москве.

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