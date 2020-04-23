Индекс Мосбиржи взял 2600 пунктов

Нефть Brent продолжает восстановление, что положительно сказывается на российском рынке акций. Тем не менее, прогнозы Всемирного банка по цене на «черное золото» далеки от высоких значений – 35 долларов за баррель, а европейские страны готовятся к серьезному финансовому кризису.



Индекс Мосбиржи в четверг впервые с 15 апреля перешел порог в 2600 пунктов, однако не удержал отметку и закончил торговую сессию с ростом +1,01% до 2599,41 пунктов. Индекс РТС вырос на +3,16% до 1099,67 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:43 мск стоила - 22,41 долларов за баррель (+9,52%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 74,45 рублей за доллар.



Продолжили рост акции «Мечела» (обыкновенные +5,75%, «префы» +16,26%), который по мнению экспертов, носит спекулятивный характер. Росли акции нефтяных компаний: «Роснефть» (+4,05%), «Татнефть» (обыкновенные +3,46%, «префы» +4,01%), «Лукойл» (+1,91%), «Сургутнефтегаз» (+0,60%). При этом акции «Русснефти» падали (-0,53%). Хорошо торговались акции «Энел Россия» (+3,12%), «ФСК ЕЭС» (+2,77%) и «Норникеля» (+3,07%).



Несмотря на рост продаж удобрений в первом квартале 2020 года вниз пошли акции «ФосАгро» (-2,17%). Служба безопасности Украины предложила продлить санкции против ряда российских IT-компаний, в числе которых и «Яндекс». Это негативно отразилось на котировках компании (-0,54%). В минусе по итогам торговой сессии также акции «Полюса» (-2,11%), «САФМАРа» (-0,85%) и «Аэрофлота» (-0,16%).