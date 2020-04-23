Коронавирус изменил интерфейс преступности

Как заявил глава российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов, кибер–, а не уличная преступность вышла на первый план в эпоху пандемии коронавируса. На втором месте – нарушения, связанные с режимом самоизоляции, отметил он в интервью РИА Новости.

«На мой взгляд, сейчас большее зло сконцентрировалось не в сфере уличной преступности, и тем более это не проблемы, связанные с режимом самоизоляции, когда полиция должна выявлять нарушителей. Хотя, и тут есть, о чем поговорить. Сегодня на первый план выходит борьба с киберпреступностью. Здесь мы оказались не готовы. Кибермошенники действуют в нынешних обстоятельствах более сплоченно, профессионально, грамотно», – отметил Юрий Жданов.

По информации МВД России, в первом квартале 2020 года, количество IT-преступлений в стране выросло на 83,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в марте число мошеннических действий с использованием электронных средств платежа выросло более, чем в два раза.

Рост мошенничеств в сфере IT закономерен, но нужно ориентироваться на статистику, комментирует заявление МВД адвокат BMS Law Firm Александр Иноядов. Так, говорит юрист, появились новые информповоды, которые используются для введения в заблуждение граждан. С другой стороны, и граждане становятся более открытыми для дистанционных сделок, общения.

Ответственность, в частности, за мошенничество с использованием электронных средств платежа, наступает по ст. 159.3 УК РФ. Наказание за такие преступления дифференцируется в зависимости от обстоятельств совершения преступления и размера ущерба. И ранее глава МВД РФ называл борьбу с киберпреступностью в числе приоритетов, что отвечает и актуальным вызовам.

Сегодня совершается большое число преступлений в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ). Злоумышленники пытаются незаконно получить персональные данные – регистрируется рост обращений в правоохранительные органы, но, полагает адвокат преследование по ст. 137 УК РФ не будет носить массовый характер.

Как считает Александр Иноядов, по итогам года Россию ждет значительный рост преступлений именно по ст. 159 УК РФ – обстоятельства совершения мошенничеств в большинстве случаев позволяют их квалифицировать именно по этой общей норме.

Кроме того, в сложившейся обстановке имеется потенциал роста по экономическим статьям: ст. 176 - незаконное получение кредита, ст.177 – злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, ст.196 – преднамеренное банкротство; а также по должностным преступлениям, в частности, по ст. 201 и ст.285 УК РФ – злоупотребление полномочиями. Чтобы бороться с этим, полагает адвокат, необходимо обеспечить полноту регистрации сообщений и должное качество их проверки. Из-за режима самоизоляции для большинства граждан это вызовет определённые затруднения.

Рост преступлений с использованием IT-технологий – это неизбежный сценарий, по которому будет развиваться преступность в 21 веке, полагает советник гендиректора консалтинговой компании «Ведомоство» Алим Бишенов. С уходом бизнеса, а также всевозможных сервисов по оказанию большого числа услуг гражданам в цифру, привлекательность такого рода незаконных действий будет только увеличиваться.

Между тем, отмечает юрист, если смотреть на статистику МВД по общему числу преступлений в нашей стране с января по март, все же большая часть их приходится на хищение имущества – это более 50% от общего числа. Наиболее распространенный в этот период в России вид преступлений – кражи, их было совершено 173,1 тыс., а мошеннических действий за три месяца совершено почти вдвое меньше – 75,5 тыс. Но прирост тут, действительно, несравнимо больше, чем по кражам – по сравнению с январем-мартом 2019 года доля мошеннических действий выросла сразу на 21,3%. Причем мошенничество начало переходить в цифровое пространство, так как вариантов совершения такого рода преступлений очень много, и почти все они отлично адаптируются под интернет.

В связи с введением жестко контролируемого режима изоляции по всей стране мошенники получают широкие возможности для творчества, констатирует Алим Бишенов. Они придумывают все новые и новые способы обмана граждан. В первую очередь, из наиболее распространённых схем можно отметить махинации с платежами в интернете, похищение персональных данных пользователей с дальнейшем их неправомерным использованием, вскрытие баз данных крупных компаний и тому подобное.

Из наиболее эффективных способов противостояния такому мошенничеству эксперт советует не пользоваться непроверенными ресурсами, не знакомиться в интернете с сомнительными малознакомыми людьми, не верить в обещание многомиллионных выигрышей за простое действие. И, самое главное, – не давать никому собственные персональные данные и не хранить их в доступном для всех месте, регулярно менять пароли и не использовать один универсальный на все ресурсы.

Но, предупреждает, в свою очередь, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, не совсем верно увязывать рост киберпреступности с введением «карантина». Это, скорее выглядит попыткой отдельных изданий создать сенсацию на пустом месте, хотя и не отменяет остроты темы высоких темпов роста количества преступлений, связанных с кибермошенничеством.

Юрист обращает внимание на то, что данные МВД относятся к первому кварталу, то есть к периоду с начала января по конец марта, это 91 день. А режим самоизоляции в большинстве субъектов федерации был введен 30-31 марта. Реально же ограничительные меры заработали в ряде регионов значительно позже, с введением административной ответственности за их нарушение, а кое-где не заработали вовсе. По мнению Горбунова, последние дни марта перед самоизоляцией и с ее введением вряд ли могли существенно повлиять на статистику и повысить количество IT-преступлений сразу на 83,9%.

«Я не исключаю, что в будущем статистика правоохранительных органов действительно покажет рост активности кибермошенников апреле-мае, то есть как раз в период действия ограничительных мер, но, что касается I квартала, думаю, что выводы о причинах выглядят, мягко говоря, натянуто. Да, безусловно, самоизоляция приведет к изменению статистики по бытовым преступлениям, это, увы, неизбежно, но, опять же, судить об истинных масштабах проблемы на основании данных за I квартал, когда никаких ограничительных мер в отношении населения не вводилось, как минимум, странно», – говорит юрист.

Он предполагает, что уже упомянутый рост случаев хищения средств граждан с использованием «фишинга», «скрининга», сайтов-клонов, смс-рассылок, социальной инженерии и т.д. связан в первую очередь с ростом объемов рынка e-commerce и активным переходом населения на безналичные расчеты. В первом квартале начался очередной сильнейший виток девальвации рубля и рост стоимости товаров, что привело к взрывному росту спроса населения на товары длительного потребления. То есть граждане, наблюдая за обесцениванием собственных рублевых сбережений, стремились совершать отложенные ранее покупки, чем, очевидно, и пользовались мошенники.